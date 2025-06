Egész Európa a hőhullámot nyögi

Spanyolországban akár 47 fokot is mérhetnek a hétvégén, míg Olaszországban az aszfalt is megolvadt. Görögországban pedig lakóházakat is fölemésztő erdőtüzek tombolnak.

A spanyol hatóságok felszólították a lakosságot, hogy maradjanak otthon, különösen a gyerekek, idősek és krónikus betegek, mivel már egy turista is életét vesztette Mallorcán hőguta miatt.

Portugáliában a hőmérséklet 42 fokig is emelkedhet, és az ország kétharmadára hőségriasztást adtak ki.

Görögországban több száz tűzoltó küzd Athén és Chios környékén a lángokkal.

A tűzoltók hatalmas csatát vívnak a lángokkal, főként lakóövezetek közelében”

– közölte Vasilios Vathrakogiannis, a görög tűzoltóság szóvivője. Több száz embert kellett evakuálni, és a haditengerészet is részt vett a mentésben.

Olaszországban 21 városra köztük Rómára, Velencére és Milánóra adták ki a legmagasabb fokú riasztást.

Eközben Franciaországot és Németországot özönvízszerű esőzések sújtják: Párizsban a parlament épülete is beázott, egy 12 éves gyermeket pedig kidőlt fa temetett maga alá.

A Balkánon is sorra keletkeznek tüzek: Albániában, Horvátországban és Boszniában is evakuálni kellett a lakosság egy részét.

A brit egészségügyi hatóság figyelmeztetése szerint a hétvégén akár 36 fok is lehet a szigetországban, ami túlterhelheti az egészségügyi ellátórendszert.

Bár Magyarországon a péntek reggeli esőzések hoztak némi enyhülést, a jövő héten ismét tartós kánikulára kell felkészülnünk.