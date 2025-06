Bombázás, bosszú, bizonytalanság: ez lenne Trump rémálma Iránban – szakértő a Mandinernek

Jelenleg amit Teherán legfeljebb képes megtenni, hogy amíg van rakétája, lő minden irányba ezzel destabilizálja a térséget, és felveri az olajárakat. Másra ugyanis nem nagyon maradt ereje. S végtére is, ahogy Sayfo mondja, az eredmény ugyanaz lesz, vagy lehet, mintha most sikerül leállítani az egész konfliktust: az európaiak vagy az arabok közvetítésével létrejön valamiféle megegyezés.

Kérdés, hogy miért érné meg a teheráni rezsimnek beleállnia most egy olyan konfliktusba, amely során az izraeliek civil infrastruktúrákat is az eddigieknél intenzívebben támadnak majd; lehet, hogy ez időlegesen egyesíti a társadalmat a külső ellenséggel szemben, de a vízhálózatot, energetikai hálózatot, épületeket a rezsimnek kell újjáépíteni, és ennek elmaradása vagy akadozása erodálhatja a hatalom legitimációját – hívja fel a figyelmet a szakértő. Ugyanígy a nukleáris képesség újraépítése is kérdéses.

De mekkora is a kár?

A CNN egyik elemzője kifejtette, hogy az iráni atomprogram már vagy hetven éve indult, még a sah alatt, vagyis az iszlamista fordulat előtt (egyébként amerikai és izraeli támogatással), így nem fognak lemondani róla. Ugyanakkor erre vonatkozólag Sayfo kiemeli, hogy még ha össze is raknának valamilyen bombát a megmaradt készletekből, akkor sincs azt hordozni képes ballisztikus hordozórakétájuk, amit most beszerezni, amikor az egész világ figyelme Iránra összpontosul, nagyon nehéz lenne. „Vagyis hiába a szándék, ha a képesség hiányzik” – összegez.

Azt sem tudni pontosan, hogy az amerikaiak milyen károkat tudtak okozni – a perzsák azt állítják, hogy szinte mindent sikerült evakuálniuk a bombázások megkezdése előtt, Trump viszont arról beszélt, hogy mindent elpusztítottak.

A NASA nagy hőhatást detektált a fordói létesítmény közelében, ugyanakkor arról is voltak hírek, hogy a támadást megelőzően műholdfelvételek szerint nagy port láttak a létesítmény közelében, vagyis nem elképzelhetetlen valamilyen kimenekítés, ahogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerint sem nőtt a sugárzás a bombázás után. Itt inkább az információhiány dominál, ahogy a szakértő megjegyzi, az atomenergia ismerői szerint egy ilyen feldúsított uránkészlet bombázása sem jár azzal a hatással, mintha egy működő atomreaktort ért volna találat.

„De az is lehet, hogy az irániak azért kommunikálják, hogy ez nem is fájt nekik nagyon, hogy elkerüljék az eszkalációs kényszert, és megkezdhessék a túlélést jelentő kihátrálást a helyzetből”

– vélekedik Sayfo.

Logikus lenne egy terrorhullámtól tartani, elsősorban Európában, hiszen ha az állami struktúrák és csapásmérő képesség visszaesik, ez még mindig a radikális iszlamisták eszköze, ám a síita Irán nem rendelkezik olyan kapacitásokkal – és radikalizálható európai migránstömeggel – e téren, mint egyes szunnita csoportok, véli a szakértő. Irán ráadásul rá van utalva Európa jóindulatára, ezért aligha akarja kiásni a csatabárdot.

Irán leállna – és Izrael is?

Nem csak a perzsák hozzáállása a kérdés, hanem a zsidó államé is. Sayfo szerint Izrael deklarált célja az iráni atomprogram visszalövése volt a startvonalra, a rezsim bukása csak hab lett volna a tortán. Ugyanakkor változásokat is beindíthat ez a támadássorozat – ami a 2023 október 7-i Hezbollah-terror dominóhatásának legkomolyabb eleme –, akár az iráni rezsim működésében is a belső válságok révén, arról nem beszélve, hogy annak legfelső vezetője, Hamenei ajatollah is 86 esztendős.

„Izraelnek megfelel egy „fogatlan” Irán, is, amely nem jelent rá fenyegetést”

– teszi hozzá a szakértő.

A kimerülésnek az is jele, hogy a Hezbollah maga is csendben tűrte legnagyobb patrónusa lebombázását – teszi hozzá. Sayfo szerint az elmúlt évtizedek óta most először van esély arra, hogy beáll valami olyan regionális rend, ami adott esetben a gazdasági kooperáción és az egymás mellett élésen alapulhat, vagyis Trump békeüzenete – bármennyire is ellentétesnek hat azzal, hogy Amerika a „szokásos módon” bombázza a Közel-Keletet – egészen racionális megközelítés lehet.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP