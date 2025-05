„És a legijesztőbb? Nem lehet ellene használni a korábbi »csodaszert«, a naloxont sem.

Úgy tűnik, ma már a fentanil nem elég erős a szerhasználók körében. Nem, nem elírás: a

fentanil, az a szer, amely ezerszer erősebb a morfiumnál, már »nem üt akkorát« a

túladagolásban fürdő amerikai fogyasztónak. Így került a képletbe először a xilazin – az ún.

»tranq« –, majd most már egyre gyakrabban a medetomidin. Ez utóbbi egy alfa-2 adrenerg

agonista, amit állatorvosok használnak – állatoknál. Embernél viszont mély szedációt,

lelassult szívverést, légzési elégtelenséget és sok esetben halált okoz.

A kutatások szerint a fentanilhoz keverve most már egyre többször ezt a szert találják a

laboratóriumokban bevizsgáláskor. A korábbi »tranq«, azaz a xilazin ideje lejárt – a dílerek és

a vegyészek a medetomidint preferálják, mert hosszabb ideig tartó hatást biztosít, miközben

a tudat teljes kiiktatásával jár. A »járni sem tud, de legalább nem hal meg rögtön« elv

mentén.

A kémiai pokol új bugyra nem maradt lokális. Philadelphiában a vizsgált minták 72%-ában

már medetomidint is találtak. Pittsburgh, Chicago, San Francisco – ugyanaz a minta. A

legnagyobb amerikai városok droghasználó populációja ma már olyan szert visz be, amelyre

nincs ellenanyag. És nem csak a túladagolás kezelése lehetetlen: a medetomidin elvonása is

súlyosabb, mint bármi, amit korábban az orvosok láttak. Izgatottság, hallucináció, extrém

vérnyomás- és pulzuskiugrás, kontrollálhatatlan hányás – miközben a klasszikus opioid-

elvonásra használt szerek (buprenorfin, metadon) itt teljesen hatástalanok.

A Lancet Regional Health Americas friss tanulmánya szerint az amerikai egészségügyi

rendszer nincs felkészülve erre. Sem protokoll, sem tesztcsík, sem antidotum. A

frontvonalban dolgozó mentősök, kórházi orvosok tehetetlenek.

Az Egyesült Államok politikai osztálya látszólag tanácstalan. A demokraták kormányzása alatt

a határvédelem lazítása, a drogkartellek ellenőrizetlen terjeszkedése, és a

»szenvedélybetegeket ne kriminalizáljuk« mantra határozta meg az elmúlt éveket. Ennek

köszönhetően az illegális szerek szinte akadálytalanul áramlanak Mexikóból, Kínából és

laboratóriumokból – immár nemcsak por formájában, hanem kész koktélokként.

A republikánus oldal ugyan próbálkozik »keményebb fellépéssel” – több börtön, kevesebb

tűcsere –, de az évtizedes krízis rendszerszintű választ igényelne. Kérdés, van-e még politikai

akarat, vagy csupán gazdasági érdek az egészségügyi ipar szintjén, hogy fenntartsák a

függőségből élő »kezelési rendszert«.

Egyelőre Európa még messze van ettől az állapottól – de a kísértés megvan. A Balkánon,

Hollandiában, sőt már Ausztriában is jelentettek xilazinnal kevert heroineseteket. A

nemzetközi drogpiac nem ismer határokat. És ahogy a globális trendek haladnak, úgy

kerülhetnek nálunk is porcióba olyan szerek, amelyeket eddig kizárólag állatorvosi

rendelőkben láttunk.

A magyar döntéshozóknak, egészségügyi szakembereknek és hatóságoknak már mostérdemes lenne figyelniük. A medetomidin esete nem egyszerűen újabb drogkrízis: ez mármaga a civilizációs összeomlás biokémiai előjátéka. Amikor már nem az élvezet, hanem ateljes tudatmegvonás válik céllá, ott már régen nem csak a szerhasználó beteg – hanemmaga a társadalom is.”

Nyitókép: Pixabay