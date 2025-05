Putyin és Netanjahu egymást köszöntötték telefonon

Putyin április 28-án háromnapos tűzszünetet hirdetett

A Kreml tájékoztatásában arról is tájékoztatott, hogy a két vezető megvitatta egyebek között a közel-keleti helyzetet és a kétoldalú kapcsolatokat is. Jurij Usakov, a Kreml külpolitikai tanácsadója a nap folyamán arról beszélt, hogy amerikai és izraeli veteránok is jelen lesznek a második világháborúban aratott győzelem 80. évfordulóján rendezendő ünnepségen Moszkvában.

A győzelem napi ünnepségsorozatot május 8. és 11. között rendezik meg az orosz fővárosban, a díszszemlét május 9-én tartják a Vörös téren.

Az orosz elnök április 28-án háromnapos tűzszünetet hirdetett az ukrajnai háborúban a Szovjetunió és szövetségesei második világháborús győzelmének 80. évfordulója alkalmából.

(MTI)

Nyitókép: Maxim Shemetov / POOL / AFP