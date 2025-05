„Nyilván Putyin maga nem mítosz, hanem nagyon is valós személy. És nem is tulajdonítunk neki mitikus tulajdonságokat. Az egy másik orosz volt, bár hasonló a neve: Raszputyin.

De a mainstream liberális narratíva szerint Trump az orosz beavatkozásnak köszönhette 2016-os választási győzelmét. És amúgy is Putyin zsebében van. Frankón, az utóbbi mondat egy gyerekkori barátomtól is elhangzott. OK, a srác nem a legélesebben látó kés a politika fiókjában, meg a 90-es években is nagy SZDSZ-es volt, szóval a libsi propaganda – némi jóemberkedéssel fűszerezve – mindig működött nála. De ez egy társadalmi jelenség. Minden (és mindenki) mögött Putyint látni.

A román elnökválasztás mögött is. A nyugat-európai jobboldali, szuverenista pártok mögött is. Az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása mögött is. (Amit épp az oroszok építettek, hogy gázt tudjanak Németországba szállítani, de ilyen apróságokkal nem törődünk.) Ja, naná, hogy Trump 2024-es sikere mögött is. És persze Orbán Viktor mögött is.

Nem számít, hogy az amerikai választásokba való beavatkozásról, hiába működött éveken keresztül egy kongresszusi bizottság és egy különleges ügyész ennek felderítésére, hiába tolta ezerrel a média, kiderült, hogy egy nagy kacsa az egész, semmilyen bizonyíték nem került elő. De a többi Putyin-befolyás is csupa lófaszburger, valós alapok nélkül.”