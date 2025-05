Orbán Viktor kijózanító szavakkal tisztázta: nem „majd egyszer”, hanem most azonnal akarják bevenni Ukrajnát az EU-ba

Nem újdonság, hogy a Tisza európai pártcsaládja Ukrajna gyorsított csatlakozása mellett áll, hiszen Weber többször is lenyilatkozta, hogy már önmagában a néppárti tagság feltétele is Ukrajna támogatása, de a szintén néppárti bizottsági elnök, Ursula von der Leyen is elmondta, hogy Ukrajnát 2030-ig gyorsított eljárásban fel kell venni az Európai Unióba. A kérdést egyébként a Tisza is megszavaztatta a saját, leendő kormányprogramjának gerincét adó konzultációjában, és a Tisza híveinek 58 százaléka támogatja Ukrajna uniós csatlakozását. Ilyen előzmények után különösen nagy a tétje a kormány által meghirdetett Ukrajna uniós tagságáról szóló véleménynyilvánító szavazásnak, hiszen egyértelmű eredmény hiányában Brüsszel a Tisza konzultációjára hivatkozva fogja megpróbálni Ukrajnát még ebben a ciklusban betolni az EU-ba.