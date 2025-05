Kezdődik a cannes-i filmfesztivál – betiltják a pucérkodást a vörös szőnyegen

Érdekesség továbbá, hogy a fesztivál „Un certain regard” szekciójában debütál rendezőként Scarlett Johansson (Eleanor The Great) és Kristen Stewart (The Chronology of Water), míg Jodie Foster először játszik francia nyelven a Vie privée című thrillerben.

A cikk szerint

a hivatalos versenyprogramban 22 film szerepel, ebből hatot női rendezők készítettek.

A francia Julia Ducournau új filmje (Alpha) az AIDS-járvány kezdeti időszakában játszódik, Hafsia Herzi pedig egy algériai származású lány sorsát dolgozza fel. Először került a cannes-i versenyprogramba Carla Simón (Romería), Masha Selinski (Sound of Falling), Hajakava Sie (Renoir), Ari Aster (Eddington), valamint Bi Gan is (Resurrection).

A versenyben számos visszatérő név is feltűnik: Richard Linklater filmje (Új hullám) a Godard-féle Kifulladásig forgatásán játszódik, míg a Dardenne testvérek Jeunes mères című drámájukkal ismét versenyeznek az Arany Pálmáért. A mezőnyben szerepel még Dzsafar Panahi, Joachim Trier, Kleber Mendonca Filho, Szergej Loznyica, Tarik Saleh és Mario Martone is.

Magyar vonatkozás A magyar Kenyeres Bálint rövidfilmje (No.3 – The Spectacle) is meghívást kapott, míg a Cannes Classics programban Szabó István A napfény íze című filmjét vetítik.

A fesztivál Amélie Bonnin Partir un jour című filmjének premierjével indul, a díjátadóra május 24-én kerül sor. A zsűri elnöke Juliette Binoche lesz.

Vége a meztelenkedésnek

A fesztiválhoz kapcsolódó hír, hogy Cannes hivatalos bejelentése szerint nincs több pucérruha, meztelenkedés és a túlméretezett estélyiket sem látják szívesen a vörös szőnyegen.

„Minden évben felbukkan néhány bevállalós sztár, aki falatnyi vagy éppenséggel szinte teljesen átlátszó pucérruhában jelenik meg a vörös szőnyegen.

Mostantól azonban szigorú cenzúra sújtja a meztelenkedést a fesztiválon”

– szól a döntés.

Azért volt szükség így határozni, mert a közelmúltban borzolta a kedélyeket néhány emlékezetes eset: 2022-ben egy tüntető meztelen mellekkel jelent meg Cannes-ban, Bianca Censori pedig anyaszült meztelenül mutatkozott a Grammy-gálán, így idén a cannes-i fesztivál szervezői nem bízták a véletlenre, hogy lesz-e meztelenkedős botrány a vörös szőnyegen.