Még ha a csatornában élsz is, nem érezhetsz haragot

Egyre inkább gyanús, ha a szakma kritikusai valamit hatalmas örömködéssel rajonganak körbe a filmfesztiválokon, amire így prekoncepció szintjén a számos díjra jelölt transz drogkartell-musical Emilia Pérez lehet a legjobb példa, de akár az indiai Minden, ami fénynek tűnik is ide sorolható. A Cannes-ban díjat nyert alkotás a Rotten Tomatoes oldalon lényegében 100 százalékon áll a kritikusoknál, miközben ódákat zengnek róla, miszerint

Minden, ami fénynek tűnik poszter

ez egy „bátor feminista dráma”, egyébként pedig egy „vizuális költemény” – és hasonlóan pátoszos szavakkal illetik a filmet, ami február 6-án Magyarországon is moziba kerül.

És egyébként a művészfilmes elemekkel is operáló dráma (?) képes érdekességet és figyelemfelkeltő témákat felmutatni, már csak idegen kultúrája és közege miatt is. A kezdetben monológokkal az egykori Bombay, 1995 óta újra Mumbai várost bemutató indiai mű azonban igen gyorsan letesz arról, hogy mélyebben elmerüljön az ottani élet és közösség titkaiban, és beéri lényegében annyival, hogy röviden bemutatja a helyi illúziónak számító népi konszenzust, amely annyiban merül ki, hogy „még ha a csatornában is élsz, nem érezhetsz haragot”.