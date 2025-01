Magyar tehetség is szerepel az idei Oscar-jelöltek között

Jancsó Dávidot is jelölték a 97. Oscar-díjra, a magyar tehetség A brutalista című film vágójaként került be a legjobbak közé. A márciusi gálán az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia 23 kategóriában díjazza majd a filmeket és alkotóikat. Az Emilia Perez kapta a legtöbb, 13 jelölést, majd A Brutalista és a Wicked 10-10 jelölést. Az idei Oscar-díj jelöléseit a Los Angeles-i tűzvész miatt később jelentették be, a ceremónia helyi idő szerint március 2-án lesz. A Brady Corbet rendezésében

Budapesten forgatott A brutalistát tíz kategóriában jelölték Oscarra, köztük a legjobb film, rendező és színész (Adrien Brody) mezőnyben, és vágója, Jancsó Dávid is Oscar-jelölt lett

– írja az MTI . Jancsó korábban már dolgozott Corbettel, ő volt a vágója az Egy vezér gyermekkora című filmjének. A legjobb film kategóriában tíz filmet jelölt díjára az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS):

az Emilia Pérez,

A brutalista

és a Wicked mellett

az Anora,

a Sehol se otthon,

a Konklávé,

a Dűne: Második rész,

az I'm Still Here,

a Nickel Boys

és A szer című produkciókat.

Nyitókép: Pedro Ugarte/AFP