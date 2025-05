Így alakítja át a harcászatot az orosz-ukrán háború

A brit fegyveres erők számára az ukrajnai háború világos tanulságokat hordoz. Az ukrajnai harctér teljes átalakulása arra kényszeríti a brit fegyveres erő hadvezetését, hogy újraértelmezze az erőviszonyokat, különösen a drónháborúk, az elektronikus hadviselés és a harckocsik szerepének tükrében – írta a Telegraph cikkére hivatkozva a Magyar Nemzet.

A brit lap cikke szerint a jelenlegi konfliktus szokatlanul sűrű elektromágneses környezetben zajlik, amelyben az az elv érvényesül, hogy

aki uralja a spektrumot, uralja a harcteret is.

A jelek zavarása, illetve a zavarások áttörése révén lehetőség nyílik a drónok működtetésére – akár egy magasabban repülő „anyahajó-drónon” keresztül.

Az elektromos hadviselés közepette újraéledtek a régi megoldások is: olyan drónokat vetnek be, amelyek hajszálvékony vezetékkel kapcsolódnak a kezelőjükhöz – akárcsak a régi TOW páncéltörő-rakéták. A vonalvezetés révén ezek a szerkezetek gyakorlatilag zavarbiztosak, és újabb példái annak, hogy az egyszerűség néha legyőzi a legmodernebb rendszereket is.