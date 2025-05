Házhoz ment a pofonért David Pressman, túltolta az igyekezetet, hogy belekössön az Orbán-kormányba (Videó)

Mint arról a Mandiner is beszámolt, David Pressman, egykori nagykövetben élénken élnek budapesti emlékei, és ezeknek hangot is ad. Legutóbb a CNN New Tonight műsorában fejtette ki aggodalmát az amerikai demokrácia állapotával kapcsolatban. Mint fogalmazott, az Egyesült Államok lényegében veszélyben van, mivel szerinte Donald Trump második elnöksége lényegében „autoriter hatalomátvételt” jelenthet.

Az interjúban Pressman párhuzamot vont Orbán Viktor magyar miniszterelnök illiberális politikája és Trump jelenlegi törekvései között. Kiemelte, hogy

Orbán rendszere egy olyan ökoszisztémát épített ki jutalmazással és büntetéssel, amely elhallgattatja a kritikus hangokat, és hasonló tendenciákat lát most az Egyesült Államokban is.

Az egykori diplomata kijelentései nem is maradtak sokáig válasz nélkül

Bryan E. Leib, az Alapjogokért Központ vezető kutatója közösségi oldalán reagált az interjúra. Mint a szakértő fogalmazott:

Trump elnök az első 100 napja alatt többet tett az amerikai-magyar kapcsolatok helyreállításáért és megerősítéséért, mint bármely kormány az elmúlt időben.

„Szövetségünk ismét a kölcsönös tiszteletben és a közös értékekben gyökerezik” – húzta alá Leib.