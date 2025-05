Eljött a döntő pillanat a magyar-amerikai szakértő szerint: Trump végre tényleg azt teheti, amit ígért

Bidenék alatt az Egyesült Államok nem működött megfelelően a nemzetközi színtéren

A lap az iránti érdeklődésére, hogy mennyire nevezhető sikeresnek a Trump-kormányzat első három hónapja a gázai konfliktus megoldása, az Iránnal kötött nukleáris megállapodás, vagy az Oroszország és Ukrajna közötti béketárgyalások megkezdése tekintetében, Gladden Pappin azt felelte,

a legnagyobb siker az, hogy bebizonyosodott: ezeken a frontokon is lehetséges előrelépést elérni”.

„A Biden-kormányzat idején mindenki tudta, hogy nem ők irányítják a helyzetet sem Gázában, sem Iránban, sem Ukrajnában. Az Egyesült Államok nem működött megfelelően a nemzetközi színtéren, és senki sem várta, hogy egy Kamala Harris vezette kormányzat megoldást kínálna a konfliktusokra” – emlékeztetett.

Ezután arra is felhívta a figyelmet, hogy sokan félreértik az amerikai álláspontot az orosz–ukrán konfliktus megoldása kapcsán. Pappin itt idézte Marco Rubio amerikai külügyminisztert, aki többször is kijelentette, hogy ha nem tudunk békés megoldást találni, akkor egyszerűen kilépnek a konfliktusból. „Bármi is történik, Amerika kivonul az orosz–ukrán konfliktusból”, ez pedig azt jelenti, hogy

mostantól Amerika jobban fog a saját régiójára koncentrálni, a világ többi részén pedig jobb helyi konfliktuskezelő képességekre lesz szükség”

– hangsúlyozta az igazgató.