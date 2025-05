Egyre több szál fűzi Magyar Péterhez az ukrán kémbotrányt, de a hungarofób támadások nem ma kezdődtek

Kinek segítenek a botrányok?

Az már a háború 2022 februári kirobbanása és az áprilisi választás között nyilvánvalóvá vált, hogy az ukrán vezetés szívesen fogadna egy, az Európai Uniós (és ukrán) elvárásokat kiszolgáló kormányt. Akkor nem jött be a nemzeti kormány aláásása, így most megpróbálják újból, új jelölttel.

Orbán Balázs szerint nem először fordul elő, hogy Ukrajna „dezinformációs műveletet” indít Magyarország ellen. Mint mondta „a magyar titkosszolgálatok által szolgáltatott információk alapján az ukrán lejárató tevékenységről szóló hírek megfeleltek a valóságnak”. A politikus szerint most egy újabb ilyen művelet zajlik, amelynek célja „a magyar miniszterelnök nemzetközi megítélésének aláásása és Magyarország érdekérvényesítő képességének gyengítése”.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint az eset döbbenetes szála, hogy a Tisza Párt lényegében „gondolkodás nélkül magáévá tette az ukrán pozíciót”, és „ráerősített az ukrán dezinformációs művelet narratívájára”. A bejegyzés konkrét lépéseket is felsorol: a párt konzultációja, egy volt vezérkari főnök »Slava Ukraini« felkiáltása, álhírterjesztés a hadseregfejlesztésről, és a magyar hatóságok támadása.

Orbán Balázs állításait erősíti meg Vukics Ferenc biztonságpolitikai és Koskovics Zoltán geopolitikai szakértő, a Patrióta Youtube-csatornáján megjelent műsor is, melyben elemezték a kémbotrányt. Koskovics Zoltán kifejtette: „Ez egy ukrán–magyar titkosszolgálati háború, ami most is zajlik és most kezdődött. Aki az elmúlt évek történéseit figyelemmel kísérte, annak nem kellett, hogy meglepődjön.” Vukics Ferenc hozzátette, szerinte az események időzítése és az összehangoltság arra utal, hogy tudatos, előre megtervezett támadás zajlik Magyarország ellen.