Új országot teremthet Trump? – A Dnyeszter Menti Moldáv Köztársaság külügyminisztere a Mandinernek

Vitalij Viktorovics Ignatyev (*1980, Kotovszk, Ukrán SzSzK) a nemzetközi elismertséggel nem rendelkező Dnyeszter Menti Moldáv Köztársaság külügyminisztere 2015 óta. A T. G. Sevcsenko Dnyesztermelléki Állami Egyetemen szociológiából diplomázott, majd az Ogyesszai Jogi Akadémián szerzett nemzetközi jogból mesterfokozatot. 2002 óta dolgozik a dnyesztermelléki külügyben, 2010-2015 között külügyminiszter-helyettes volt.

A Mandiner április 21-27. között riportúton járt Moldovában, ahol a geopolitika nem csupán beszédtéma, hanem napi valóság: az országban Oroszország Ukrajna ellen vívott háborúja miatt felgyorsult az EU-csatlakozás folyamata, energiaválságot és súlyos inflációt okozott az orosz gázról való leválás, a román és orosz kettős identitású ország pedig a tavaly októberi EU-tagsági népszavazáson rendkívül megosztottnak bizonyult. Beszéltünk mindenkivel: a chișinăui kormánnyal, a nemzetközileg el nem ismert Dnyeszter Menti Moldáv Köztársaság vezetésével, gagauz politikusokkal és az utca emberével is. Az út megszervezésében nyújtott szakmai segítséget köszönjük Magyarország moldovai nagykövetségének és Szabó Sándor nagykövetnek, aki immáron nyolc éve látja el magas színvonalon, minden szereplővel szót értve hazánk képviseletét Európa egyik legbonyolultabb országában.

Megváltozott-e 2022. február 24-e után Dnyeszter-mellék geopolitikai helyzete, és ha igen, hogyan?

Idő előtti volna megítélni Dnyeszter-mellék geopolitikai helyzetét, hiszen a globális folyamatok átalakulóban vannak. A nemzetközi kapcsolatok rendszere nem állta ki a válságok próbáját, sok szempontból leépült márб. A rendezés univerzális mechanizmusai, az ENSZ és más intézmények diszfunkcionálisak. Változnak a határok, az államok és területek pozíciói is. Hogy a nemzetközi kapcsolatok rendszerének új konfigurációja hova vezet, azt még nehéz megtippelni. Nem lesz unipoláris, nem lesz „pax Americana”. De hogy mennyiben lesz multipoláris és megfelelő a világ minden játékosa érdekeinek, az még nyitott kérdés. Ebben a helyzetben

Dnyeszter-mellék számára új lehetőségek nyílnak arra, hogy erősítse nemzetközi pozícióját, elismertségét.

Dnyeszter-melléket a népakarat hozta létre. Az újonnan függetlenedett országok közül egynek sincs olyan kifogástalan politikai és jogi alapja, mint Dnyeszter-melléknek. A Szovjetunió felbomlása után a Moldáv SzSzK maga teremtette meg Dnyeszter Menti Köztársaság függetlenségének jogalapját azzal, hogy dokumentumaiban rögzítette: a Moldáv SzSzK megalapítása a szovjet korban törvénytelen volt. Ebből az következik, hogy a jogi helyzet visszatért arra a pontra, amikor létezett külön Dnyeszter-mellék, mint a Moldáv Autonóm SzSzK a Szovjetunió részeként, illetve külön Besszarábia, amelyet 1940-ben csatoltak Dnyeszter-mellékhez. Itt ezért még csak jogi ütközések sincsenek,

konkrét, objektív tény, hogy Chişinău saját, a moldáv államiságot megalapító döntéseivel alapozta meg Dnyeszter-mellék függetlenségét is.

Ezután Moldova agressziót követett el Dnyeszter-mellék ellen, a lakosság védelmére mobilizálódott a társadalom, és államot alakított. Dnyeszter-mellék megalapításának célja tehát a területünkön élő lakosság érdekének védelme. Ez egy többnyelvű, multikulturális lakosság, három hivatalos nyelvünk van, s a szovjet időkből fennmaradt multietnikus világ és sokszínűség az alapja a Dnyeszter-mellék stabilitásának és békéjének. Moldovával ellentétben mi nem nacionalista irányultságú állam vagyunk, sőt: a moldáv nacionalizmus volt az egyik kirobbantója a Dnyeszter-mellék elkülönülési folyamatának.

Természetes, hogy az ukrajnai konfliktus igencsak negatívan hat Dnyeszter-mellékre, ez objektív tény. Ukrajna február 28-ával teljesen lezárta egész határát Dnyeszter-mellékkel, azaz Ukrajnán keresztül az exportunk, importunk és tranzitunk ellehetetlenült. Gazdaságunk működtetése érdekében arra kényszerültünk, hogy kizárólag Moldova területén és vámhatárain keresztül dolgozzunk,

ami a moldáv fél kezébe komoly nyomásgyakorlási lehetőséget adott.

Használta is Moldova ezt a nyomásgyakorlási lehetőséget?

Moldova erősítette a Dnyeszter-mellékkel szembeni blokádját és korlátozó intézkedéseit, illetve újabb akadályokat állított a szabad kereskedelem útjába. Emlékeztetnék arra, hogy Dnyeszter-melléknek az Európai Unióval megállapodása van arról, hogy a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség (DCFTA) keretében kereskedhet.

Ezt a megállapodást Moldova most súlyosan megszegi, miközben Brüsszel félrenéz.

Moldova január 1-jével törvénytelen export- és importvámokat vetett ki, melyek egyáltalán nem felelnek meg sem a WTO, sem az EU szabályainak, hiszen a vámokat ugyan beszedi Moldova, de semmilyen módon nem forgatja vissza azokat Dnyeszter-mellék költségvetésébe és gazdaságába. Csak ezekből a vámokból 13-15 millió dollárnyi veszteségünk származik különböző becslések szerint. Ezen kívül nyomást gyakorolnak vezető vállalatainkra is. Dnyeszter-mellék ipari orientációjú állam, amely megőrizte gazdasági potenciálját. Vállalataink működését most mesterségesen blokkolják. Moldova mondvacsinált okokból úgy gondolja, hogy vezető vállalataink termelése – az Elektromas, a Potyencial és a Pribor gyáré, melyek többek között elektromos szivattyúkat, alufóliát és egyéb technikát gyártanak – kettős rendeltetésű. Ez az állítás hamis, nemzetközi szakértők is megcáfolták már.

Az ukrajnai krízis igencsak negatívan hatott Dnyeszter-mellékre, ezért azt feltétlenül meg kell oldani.

Dnyeszter-mellék egyik legfontosabb feladata megmutatni az egész világnak, így az ukrán szomszédainknak is, hogy nem vagyunk veszélyforrás a régióban,

nem érdekünk a destabilizáció, békeszerető, transzparens, demokratikus állam vagyunk, melynek területén kb. százezer ukrán állampolgár él. Igaz, 2022 tavasza óta Dnyeszter-mellék terrorcselekmények egész sorával szembesült, melyek kapcsán dokumentumokkal igazolható a gyanú, hogy szervezésükben részt vehettek az ukrán titkosszolgálatok. Olyan körülmények között élünk, hogy minden lépésünket fontos átgondolnunk, nincs jogunk hibázni. Perspektívát abban látunk, hogy nemzetközi figyelmet irányítsunk Dnyeszter-mellékre, és hogy a nemzetközi rendszer bánásmódja velünk kiegyensúlyozottabb, adekvátabb és becsületesebb legyen. Függetlenségünk a világot gazdagabbá, színesebbé és igazságosabbá teszi, nem ellenkezőleg.

Hosszú ideig fennállt a régióban egy bizonyos energetikai status quo: Ukrajna átengedte a gázt a Dnyeszter-mellékre, a dnyesztrovszki hőerőműbe, amely aztán a Dnyeszter mindkét oldalának lakóit kiszolgálta. Hogy szűnt meg ez a status quo?

Valóban alaposan megváltozott a helyzet az energetika területén, és sok a spekuláció akörül, hogy ez miért történt így. Moldova vezetése ezért Oroszországot okolja. Az Oroszországi Föderáció, ezen belül is a gázt szállító Gazprom, igényeket fogalmazott meg a Moldovagazzal szemben, amelynek el kellett volna számolnia a moldáv fél adósságaival. Ez az elszámolás nem történt meg, nem került sor auditra, miközben ez a moldáv fél kötelessége lett volna a gázszállítási szerződés szerint. Ez a formális gazdasági ok változtatta meg a status quót, melynek következtében az Oroszországi Föderáció leállította a gázszállítást.

Dnyeszter-mellék igen nehéz helyzetbe került, hiszen január 1-jétől február elejéig egyszerűen nem volt gázunk.

A vezetékben maradt maradék gázon működtünk, ezt használta a lakosság. A dnyesztrovszki hőerőműnek egy blokkja működött, az is szénnel, melyből szintén kimerültek a készletek. Így minimális áramot elő tudtunk állítani, időszakos áramszünetek voltak, minden nap 4-8 órára elment az áram. Gázból csak annyi volt, hogy a gáztűzhelyen főzni lehessen, távhő, áram sűrűn nem volt.

Épp ezért az Oroszországi Föderáció vezetése és Dnyeszter-mellék vezetése már január első felében megállapodásra jutottak a probléma megoldási módját tekintve. Kiválasztottunk egy vállalatot, amely képes volt gázt vásárolni az európai tőzsdén, és felajánlottuk a moldáv félnek, hogy így biztosítsa a gázszállítást számunkra. Január elején nálunk járt az EBESZ elnöke, Elina Valtonen finn külügyminiszter, aki megerősítette, hogy Moldova vezetésének nincs kifogása az orosz gáz Dnyeszter-mellékre szállításával szemben. De amint az ügy a gyakorlati megvalósítás fázisába lépett, Chişinăuban a vezetés azonnal határozottan fellépett ellene. Kezdetben egy moldáv vállalatot választottunk ki, aki rendelkezik licensszel erre a tevékenységre, de miután Chişinău határozottan kikelt ezellen, vészüzemmódban elkezdtünk más gázszállítási megoldást keresni, nehogy súlyosbodjon a humanitárius katasztrófa.

Szeretném kifejezni a hálámat a magyar vezetésnek és a magyar üzleti világnak, azoknak a vállalatoknak, akik magukra vállalták a stabil, transzparens gázszállítási csatorna biztosítását Dnyeszter-mellék számára.

Sajnos azonban a ma Dnyeszter-mellékre érkező gázmennyiség nem elégséges ahhoz, hogy a vállalataink teljes kapacitáson működhessenek.