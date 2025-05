Bauer Bence: Ez egy katasztrófa – a német kormány már azelőtt megbukott, hogy megalakult volna

A nemzetközi sajtó kedd reggel az új német kormány beharangozásával indított: ez várható Friedrich Merz kormányától – hirdették a címek mindenütt. Aztán jött a meglepetés: a CDU jelöltje elbukta a kancellárválasztás első fordulóját. A történtekről és a lehetséges folytatásról Bauer Bencét a Magyar-Német Intézet igazgatóját kérdeztük.

„A szociáldemokraták csúnyán átverték a CDU-t”

Bauer Bence elmondta: a kancellár megválasztáshoz a Bundestag 630 tagjából 316 képviselőt kell az oldalára állítania.

„Aki például nem megy el a választásra, az gyakorlatilag már nemmel szavazott. Nem a jelenlévők köréből kell kialakulni ennek az abszolút többségnek, hanem a tagok körében. Nagyon úgy néz ki, hogy ez a 310 szavazat, amit Merz kapott, mert ugye 316 kellett volna, már csak azért se jött létre, mert nagyon sok frusztráció volt, főleg a szociáldemokratáknál” – magyarázta a szakértő.

A szociáldemokraták a CDU/CSU pártszövetséggel összesen 328 mandátummal rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy 18-an nem követték a pártvonalat, és Bauer Bence szerint

feltételezhető, hogy azok a szociáldemokrata politikusok, akik nem jutottak most pozícióhoz, azok egyszerűen bosszút álltak.”

A szakértő elmondta, több vezető SPD tag nem kapott pozíciót az új kormányban. Saskia Esken pártelnök asszony és Hubertus Heil eddigi munkaügyi miniszter sem jutott pozícióhoz.

Bauer Bencét nem lepték meg a történtek: „Én úgy ítélem meg, hogy már a koalíciós szerződés során is az SPD csúnyán átverte a CDU-t, most a kancellárválasztás során is csúnyán átverték a CDU-t” – jelentette ki.

A Magyar-Német Intézet igazgatója szerint az is előfordulhat, hogy nem lesz meg a többség. „Már korábban felhívtam arra a figyelmet, hogy ez a 12 fős többség a jelenlegi viszályos körülmények közepette nagyon necces. Minden nyitott. Lehet, hogy összejön a többség, lehet, hogy be kell venni még a zöldeket a kormányzásba, vagy az is lehet, hogy kő kövön nem marad, és valami teljesen más koncepció alakul majd ki” – magyarázta a szakember.

Bauer Bence elmondta, ahhoz, hogy még ma összeüjjön a Budestag az AfD támogatására lenne szükség. „Merz újra fog próbálkozni. Egy második fordulóban is a Bundestag-tagokat kell szerezni. Gyakorlatilag 14 napon belül kell ennek megtörténnie, de olyan hiedelmek is napvilágot látnak, hogy esetleg még mai napon még egyszer összeül a Bundestag, ehhez viszont az AFD hozzájárulása is kellene.”

A koalíció bizonytalan jövője

A szakértő elmondta: ez a kormány már most elbukott.

Már több ízben kijelentettem az utolsó hetekben, hogy ez a kormány már megbukott, mielőtt megalakult volna. És ez a tételmondat változatlanul hatványozottan igaz”

– jelentette ki.

A Magyar-Német Intézet igazgatója elmondta: ez volt az első alkalom a Német Szövetségi Köztársaság története során, hogy elbukott egy kancellár.

„A nagy reformokból, amit a CDU hangzatosan megígért a kampányban nem maradt semmi, továbbá már csak 25 százalék szavazna a CDU/CSU-ra, 15 százalék az SPD-re, gyakorlatilag már csak az emberek 40 százaléka támogatja ezt a kormányt. Ilyen rossz eredménnyel, ilyen rossz méréssel még egy kormány sem indult neki a pályafutásának” – jelentette ki a szakértő.

Hozzátette: gyakorlatilag elvesztette a németeknek a bizalmát, még mielőtt felállt volna a német Merz kormány. „Ez tragédia, és ez egy nagyon instabil kormányzás lesz, főleg a katasztrofális kezdet után, ha egyáltalán összejön. És nem tartom valószínűnek, hogy ki tudják húzni a négyéves ciklust.”