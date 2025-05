Áll a bál Németországban: drasztikus lépésre szánta el magát az AfD

Az Alternatíva Németországért (AfD) párt keresetet nyújtott be a német alkotmányvédelmi hivatal ellen, miután a szervezet szélsőségesként sorolta be a pártot. Az AfD a bíróságon kívánja kikényszeríteni a minősítés visszavonását, ami komoly következményekkel járhat mind a párt jövőjére, mind a német politikai életre nézve. A jogi csata kimenetele precedensértékű lehet a politikai pártok megfigyelésének és besorolásának gyakorlatára vonatkozóan Németországban – számol be a hírről a Magyar Nemzet.