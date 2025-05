A „Turul-hadművelet” nem más, mint egy bizarr, orosz-ukrán-Tisza „szövetség” agyszüleménye

S aztán jött az újabb ügy, teljesen véletlenszerűen egy nappal erre: az „ukrán-magyar kémbotrány”, amely hézagmentesen simult mind az eddigi ukrán dezinformációs propagandához, mind az ellenzéki háborús riogatáshoz,

mind egyébként az orosz zavarkeltő akciókhoz is.

Kezdjük talán ezzel, vagyis a kémbotránnyal (vagy „kémbotránnyal”) – ami még akkor is kreált ügy lenne, ha bebizonyítanák az ukránok, hogy a nagy dérrel-dúrral lefogott személyek tényleg kémkedtek Magyarországnak, véli lapunk megkeresésére Somkuti Bálint. A nemzetközi hírszerzés kapcsán a biztonságpolitikai szakértő elmondja az evidenciákat:

a szövetségesek is kémkednek egymás területén,

ez a hírszerzés természete, amióta világ a világ,

a kicsik és nagyok körében is,

vagyis az amerikaiak is lehallgatták Angela Merkelt, Olaf Scholzot meg Francois Holland-ot, és a fenti országoknak is biztosan vannak ügynökeik egymás területén, ahogy ukrán, magyar és orosz kémek is biztosan vannak mindhárom országban –

ez az alap, ha nem így lenne, az súlyos szakmai hiba lenne.

Hogy hogyan szerveznek be egy ügynököt? Az amerikai The Conversation című lapban egy történészprofesszor segítségével összeszedték, mi az a négy dolog, amivel egyébként átlagembereket motiválni lehet a titkosszolgálati együttműködésre: pénzzel, ideológiával, zsarolással, vagy a hatalmi vágyak kiélésének lehetőségével. Somkuti szerint eleve az illető kiválasztása sem egyszerű, hiszen maga a beszervezési kísérlet is lehet kocázatos; illetve az is kérdés, megéri-e beszervezni. „Ki kell puhatolni, ki hajlandó ilyesmire, és felmérni, hogy elég értékes információkkal tud-e szolgálni” – mutat rá. Nyilván egy katonánál vagy volt katonánál lehetnek fontosabb információk, ugyanakkor például az ukrán-magyar „kémügyben” nem lehet tudni, mi volt a konkrét információ, ami egyáltalán gazdát cserélhetett.

Egyébként nagyon könnyen elképzelhető az is, hogy nem valódi kémeket, hanem inkább „társadalmi kapcsolatokat” szedtek le az ukránok, vagyis olyan hírforrásokat, akik inkább hangulatjelentéseket adtak le – amit ugyebár egy újságíró is begyűjthet egy riportúton –, egy baráti beszélgetés keretein belül, netán online is. Ahogy része a mindennapi hírszerzésnek

az úgynevezett Open Source Intelligence, vagyis nyílt forrású hírszerzés: beszélgetés helyi ismerősökkel és ismeretlenekkel, a közhangulat felmérése

– ha mindent, ami eközben szóbakerül, válogatás nélkül leírva is látnánk, abba is bele lehet magyarázni bármilyen konspirációt, közben lehet, hogy egy kocsmai beszélgetésben szaladt el a ló két emberrel. „Benne volt a hírekben is, hogy az állítólagos magyar kémek Signalon kommunikáltak – ez azért érdekes, mert a Signal lényege, hogy nagyon nehéz feltörni, tehát vagy magát az illető telefonját kellett ehhez meghekkelni, vagy a lakásukat bepoloskázni” – mutat rá a szakértő, aki szerint egyébként a mai technológiával beszélgetéseket is bőven lehet hamisítani, nem csak üzenetváltásokat, hanem hangalapon is a mesterséges intelligencia segítségével. Így bármilyen „bizonyítékot” elő lehet állítani az illető kémtevékenységére.

Azzal, hogy ennyire alacsony beosztású feltételezett kémek körül csapott Kijev ekkora nemzetközi botrányt, mindenképpen szokatlan és a szakma sztenderdjeitől merőben eltérő, mondhatni, egyértelmű a politikai szándék.

„Ez, és emellett némi magyarellenes él is felfedezhető benne, hiszen a híradásokban nem azt hangsúlyozták, hogy az érintett „kémek” milyen információkhoz férhettek hozzá, vagyis a szakmai lényeget, hanem azt, hogy magyar származásúak”.

Hasonlóan nem magas szintű történet két ukrán állítólagos kém kiutasítása sem – bizonyítékokat itt sem tártak a nyilvánosság elé, de annyiban azért más a történet, hogy, mint Somkuti rámutat,

a külképviseletek munkatársainak jelentős része egyébként nem, vagy nem csak hagyományos diplomáciai munkát végez.

„A katonai attaséról egyértelmű, hogy mit csinál azon kívül, hogy közös díszszemlékre mászkál, de az is gyanús, ha három kulturális attasé van, egyértelmű feladat nélkül, ott is lehet gyanús a helyzet – más kérdés, hogy erről se nagyon szokás beszélni”.

Az információszerzés pedig elemi nemzeti érdek is, ott főleg, ahol adott esetben káosz van. Egyébként

Ukrajna kapcsán pedig már 2022 márciusában voltak lengyel tervek arra az esetre, ha az orosz invázió sikerrel jár,

s ezeket a terveket a NATO elé is tárta Mateusz Morawiecki és védelmi minisztere, Mariusz Błaszczak, de végül a gyors támadás kudarca után elvetették. „A hadvezetés is a szomszéd államokból érkező támadással számol, akárki is legyen a támadó fél” – teszi hozzá Somkuti; ahogy egyéként a román hadgyakorlatoknak is gyakori – és provokatív – része Székelyföld közelében egy nyugati ellenség visszaszorítása, értse mindenki, ahogy akarja, és

a magyar NATO-csatlakozás idején is egészen biztos, hogy az akkori Ukrajna nem egy keleti, hanem nyugati irányú támadástól félt, erre kapcsolták rá a hírszerzést, erre készítették fel a hadsereget.

Mindezt az ügyet pedig megfejelte az orosz irányból felmelegített propagandaüzenet arról, hogy Magyarország támadásra készül Ukrajna ellen, ennek legutóbbi szószólója az orosz Gazeta.ru-n publikáló amerikai Scott Ritter volt, aki szerint egyenesen az a helyzet, hogy „Magyarország csapatokat küldött az ukrán határra”. „Komoly magyar lázadás kezdődhet Kárpátalján” – írja egy másik orosz propagandaoldal ugyancsak ebben a témában.

Az orosz érdek is egyértelmű: éket verni az ukránok és az őket így vagy úgy, de támogató államok közé,

még ha azok nem is fegyverrel segítik Ukrajnát; „nyilván ehhez hozzájárul az ukránok makacs viselkedése a kárpátaljai magyar közösséggel szemben, ami a jó kapcsolatok egyértelmű akadálya” – teszi hozzá a szakértő. Az ukránok hajlamosak sokmindent a szeparatizmus iránti paranoiával szemlélni, vagy orosz érdeket kiáltani, ha valami nem teljesen az elképzelésük szerint alakul, de például a KMKSZ ungvári irodája elleni 2018-as molotov-koktélos támadás is elég valószínű, hogy az oroszok munkája volt, amely a magyar félelmekre „dolgozott rá” a viszony tovább rontása érdekében – fejtegeti Somkuti.

Egyébként a két háborúzó ország titkosszolgálati akciókban sem fogja vissza magát, akkor sem, ha harmadik állam területéről van szó: jelesül éppen szerdán végeztek Madridban az oroszpárti Viktor Janukovics volt ukrán elnök egykori tanácsadójával, Andrij Portnovval. „Ez a „cui prodest” elve szerint inkább az ukrán titkosszolgálat műve lehetett, de ugyanígy csinálhatták az oroszok is, mert meg akartak tőle szabadulni, vagy éppen az ukránokat hozzák kellemetlen helyzetbe” – véli a szakértő. Vagyis bizonyítékok nélkül legfeljebb sejteni lehet, kihez tartoznak a szálakat éppen mozgató kezek – a kémügyek pedig nem azok a történetek, ahol ilyesmit várni lehet.

Nyitókép: Mandiner-archív