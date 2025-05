Alapjaiban cáfolta Magyar Péter nagy leleplezését a Telex

Újabb bőrt próbált lehúzni Magyar Péter óriási, „kormánybuktató leleplezéséről” a Telex, ám a kivitelezésben valahol hiba csúszhatott. A rendkívülinek szánt, ám végül a gyújtózsinórnál besült bomba szinte teljesen elhalt csütörtökön érdeklődés hiányában, főleg, miután kiderült, hogy a leleplezőnek szánt felvételen elhangzottak elérhetőek voltak már két évvel ezelőtt is.

A vicc az egészben az, hogy ezt maga a Telex is elismeri friss cikkében, hiszen még be is linkelték saját tudósításukat.

Újabb vezető cikkükben, – melynek a „Magyar Péter oda próbált ütni a békepárti Fidesznek, ahol a legjobban fájhat” címet adták – a portál önmaga cáfolja meg a szenzációsnak szánt „leleplezést”, hiszen ami a felvételen elhangzik, azt szóról szóra ismételte el 2023 májusában, parlamenti meghallgatásán Böröndi Gábor vezérkari főnök. Erről pedig maga a Telex is beszámolt anno, még be is linkelték saját cikküket a mostani irományba. Ezzel gyakorlatilag az utolsó szelet is kifogták Magyar Péterék vitorlájából.

Mint ismert: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, a Tisza vezére által „kiszivárogtatott”, általuk a Fidesz őszödi beszédének nevezett hangfelvételen „egy valóban ütőképes, harcképes magyar haderő” felépítéséről beszél, továbbá arról, hogy a Honvédségnek szakítania kell a korábbi „békementalitással” és „át kell állniuk a háború felé vezető út nulladik fázisára.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf tehát kifejti, hogy háborúk korát éljük, ezért készülni kell a háborúra, és honvédséget így már nem az elmúlt évtizedekben megszokott békementalitásban kell tartani.

Pontosan ezt ismételte el két évvel ezelőtt a most idézett Telex cikk szerint is Böröndi Gábor a parlamentben. 2023-ban úgy fogalmazott a portál szerint is, hogy „a Magyar Honvédségben kialakult egy cizellált békevezetési rendszer, de átléptünk a nulladik fázisba. A nulladik fázis pedig azt jelenti, hogy Magyarország és a környező államok, a frontállamok, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia, Bulgária bizony a nulladik fázisba kerültek át, ami a háborút megelőző állapot. Soha ne kerüljön sor háborúra, de készen kell rá lennünk”.

A Tisza Párt elnöke már olyan szinten kétségbe van esve, mennyire nem érdekelte az embereket újabb „atombombája”, hogy reggel már azt is meggyőző erejű bizonyítékként hozta fel közösségi oldalán, hogy a Blikk bulvárlap online szavazásán neki adtak igazat.

Még hívei szerint is lufi

A legsúlyosabb pofon a 444.hu főszerkesztőjétől érkezett, Uj Péter a Partizán adásában ugyanis úgy véleményezte Magyarék „bombájával” kapcsolatban, hogy az egy pukkasztott nulla, semmi”, amit nem lehet komolyan venni.