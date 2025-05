„»Persze, ne gondoljuk, hogy Kijev helyzete ezzel az alkuval alapvetően megváltozik. Trump egyes részletkérdésekben megértőbb lehet Ukrajnával szemben, ám nem kétséges – saját elmondása a Vatikánban is ezt hangsúlyozta Zelenszkijnek -, hogy Kijev súlyos kompromisszumokra kényszerül, cserébe békét kap.«

De az Egyesült Államok sincs egyszerű helyzetben. Az már nyilvánvalóvá vált Trump előtt is, hogy gyors eredményre nem számíthat. Jelzés értékű, hogy legutóbb már J. D. Vance alelnök is arról beszélt, hogy »hatalmas szakadék« van Ukrajna és Oroszország között abban a tekintetben, ahogyan a háború befejezését elképzelik. A Trump-kormányzat most azon dolgozik, hogy egymás felé terelje a két oldalt. Az alelnök az interjúban kijelentette, hogy a konfliktus megoldásának első lépésén már túl vagyunk, hiszen az ukránok és az oroszok is kimondták, hogy békét akarnak. Vance szerint Donald Trump elnökségének következő száz napja alatt a kormány nagyon keményen fog dolgozni, hogy megpróbálja összehozni az ukrán és az orosz oldalt.

Az alelnök megfogalmazása arra enged következtetni, hogy a Fehér Ház tudomásul vette a realitásokat, és Trumpot ismerve folyamatosan lesznek sürgető, zsaroló kirohanások minden oldal irányában, az események azonban a jelenlegi, nem túl gyors tempóban haladnak tovább.

Ez persze mutatja Washington tanácstalanságát, de a mostani alkuhoz hasonló részeredményeket fel tud majd mutatni. Ennél rosszabb lenne, ha most a gyorsítás érdekében mindenben engedne Moszkvának. Ezt Trump nem engedheti meg magának. Mint ahogy azt sem, hogy kiszáll a tárgyalásokból, és teljesen magára hagyja Ukrajnát. Így aztán egy hosszabb folyamat végén fognak eljutni jó eséllyel egy olyan kompromisszumig, amely nem adható el Moszkva fényes győzelmeként, ám a legtöbb orosz követelésnek a realitásokat követve engedni kell. Kijev persze majd ezt a vereséget is megpróbálja olyan »történelmi sikerként« eladni – ehhez kap kiskaput –, mint a mostani Nagy Alkut, Trump pedig mehet a Nobel-békedíjért. S amennyiben tényleg lesz tartós béke, és nem csupán befagyasztják a konfliktust, akkor meg is érdemli. Ettől azonban még messze vagyunk.”

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: VaticanNews

***