„40 százalék feletti eredménnyel nyerte meg a román elnökválasztás első fordulóját George Simion, akit a tavalyi, érvénytelenített választás első fordulóját megnyerő, azóta a választási indulástól eltiltott Călin Georgescu is támogatott. Öt pontban a győztes jelöltről:

1. Orbán Viktor a példaképe: George Simion 2021 júliusában azt mondta, »Én vagyok a román Orbán Viktor!«, de magát a Fideszt is modellértékűnek nevezte, hiszen az kiáll Európa keresztény gyökereinek megőrzése mellett. A magyar kormányhoz hasonlóan kritikus Brüsszellel és békepárti, Ukrajna támogatását is leállítaná, annak EU-tagságát is ellenzi.

2. Donald Trumphoz is pozitívan viszonyul: Többször kijelentette, hogy imádkozik, hogy Donald Trump találjon módot a béke megteremtésére Ukrajnában. Láthatóan az amerikaiak is figyelnek rá, ugyanis kritizálták, hogy eltiltották a választástól Călin Georgescut, ami miatt az Egyesült Államok választási megfigyelőket is küldött Romániába.

3. Külpolitikai kérdésekben fontos a román elnök: A román elnöknek több hatásköre van, mint a magyar államfőnek, az uniós csúcsokon például ő képviseli hazáját, nem pedig a miniszterelnök. Ebből a szempontból nem mellékes, hogy egy Brüsszel-kritikus elnökről vagy a brüsszeli álláspontot képviselő elnökről van-e szó. George Simion pártja, az AUR egyébként az Orbán Viktorral jó kapcsolatot ápoló PiS és Georgia Meloni fémjelezte ECR-frakcióban ül az Európai Parlamentben.

4. Az AUR román nacionalista párt, így magyarellenes:

George Simion annak a Románok Egyesüléséért Szövetségnek (AUR) az elnöke, amely agresszív nacionalizmussal operál, ami sok esetben fizikai atrocitáshoz is vezet, elég csak az úzvölgyi eseményekre gondolni. Nem véletlen, hogy az erdélyi magyarok joggal tartanak George Simion esetleges győzelmétől a május 18-i második fordulóban.

5. Kiemelt szerep a magyar kormánynak: Ha a második fordulót is George Simion nyeri, alapvetően új helyzet áll be Romániában. A magyar kormánynak majd nyomást kell gyakorolnia az AUR-ra, hogy tartózkodjanak a magyarellenességtől. Ehhez jó alapot szolgáltathat, hogy számos kérdésben osztják Orbán Viktor álláspontját. A térségben egyébként nem példa nélküli, hogy sikerül a nacionalistákkal együttműködni, hiszen például ma már a szerb vagy a szlovák nacionalisták is kifejezetten pozitívan tekintenek Magyarországra, míg korábban erőteljesen magyarellenes retorikát képviseltek.”