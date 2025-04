Tárgyalás helyett panaszkodás és fenyegetőzés: ennyit tud Brüsszel

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter viszont közölte: az európai gazdaság és így végső soron az európai emberek újra a brüsszeli politikusok alkalmatlanságának levét isszák. a lap szerint felidézte: az Európai Bizottságnak lett volna két és fél hónapja tárgyalni Trumppal, de nem tette meg, ehelyett

megint ideológiai kérdést csinált egy gazdasági ügyből”.

Idecitálják az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzését is, amelyben felsorolják az EU két lehetséges fő tárgyalási alapját: a vámkülönbségek kiegyenlítését, illetve az USA kereskedelmi deficitének mérséklését az amerikai energiahordozók európai vásárlásával. Ám egyik eszközzel sem éltek az európai vezetők, ehelyett ellenvámok kivetését jelentették be. Ugyanez az elemzés mutat rá arra, hogy bár hazánk is megsínyli ezt a helyzetet, de az alacsonyabb előállítási költségeknek és energiaáraknak, illetve a vállalatok számára kedvezőbb szabályozási környezetnek hála lehet, hogy még jól is kijön mindebből, pláne, hogy a magyar-amerikai tárgyalások is jól haladnak.

S végül felidézik Elon Musk DOGE-vezér szavait is, aki az olasz Liga párt tisztújító konferenciáján videóban azt mondta, ő inkább egy vámmentes irányba tolná az európai-amerikai kapcsolatokat.