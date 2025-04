Száz százalék, hogy lesz európai-amerikai kereskedelmi megállapodás – mondta Trump Meloni mellett

Washingtonba látogatott Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, hogy Donald Trumppal az Európát súlyosan érintő amerikai importvámokról tárgyaljon. A tárgyalást követő sajtótájékoztatón elhangzottak szerint a találkozó sikeres volt:

Meloni és Trump kifejezetten pozitívan nyilatkoztak egymásról, és jó esélyt látnak arra is, hogy az USA és az EU végül kereskedelmi megállapodásra jut majd.

Trump és Meloni: igaz szerelem?

Giorgia Meloni Trump ellenzéki korszakában sem titkolta, hogy jó viszonyt ápol a tavalyi választáson visszatért elnökkel; vendége volt a republikánus aktivistabázist és a trumpista konzervatív világ vezetőit tömörítő nagy washingtoni CPAC találkozónak is idén februárban. Trump pedig nem maradt hálátlan ezért: sajtótájékoztatójukon hangsúlyozta, hogy szerinte Meloni „nagyszerű kormányfő”,

aki „fantasztikus munkát végez Olaszorszában”, akire „nagyon büszkék”, akit már kezdetben is „nagy tehetségnek” látott, és akit „a világ egyik igazi vezetőjének” tart.

Meloni meghívta Trump elnököt Olaszországba, amely meghívást Trmp menten el is fogadta. Emellett méltatta is az amerikai elnököt – szerinte ők ketten harcostársak a woke ideológiával szemben, „amely szeretné eltörölni történelmünket”, és tudnak közösen dolgozni azért, hogy „újra naggyá tegyék a Nyugatot”. (Ezzel Meloni Trump közismert kampányszlogenjére játszott rá.)

Beszéltek a pénzről

A szép szavak mellett ugyanakkor Meloni egyértelművé tette azt is, hogy mi látogatásának apropója: a vámok, amelyeket Trump két hete szabadított a világra, majd – Kína kivételével – 90 napra felfüggesztett, csak egy 10 százalékos általános importvámot és szektorális vámtételeket hagyva érvényben. „Biztos vagyok benne, hogy tudunk megállapodást kötni, és azért vagyok itt, hogy segítsek ebben” – mondta az olasz miniszterelnök. Olaszország miniszterelnöke szerint „ennek legjobb módja az, hogy egyszerűen őszintén beszéljünk mindannyiunk szükségleteiről, és találkozzunk középen, ez mindenki számára hasznos”. Meloni hangsúlyozta: a célja „megtalálni a legjobb módot arra, hogy mindketten erősebbek legyünk”.

Trump egyetértőleg nyilatkozott, ez volt Meloni látogatásának legkomolyabb eredménye.

Az amerikai elnök megnyugtatta európai partnereit: „lesz kereskedelmi megállapodás, ez 100%” – mondta Trump,

hozzátéve, hogy „természetesen lesz kereskedelmi megállapodás, mert ők nagyon akarnak kötni egyet, fogunk kötni egyet. Ez a várakozásom, de ez tisztességes deal lesz.” Ez a mondat bizonyosan nagy segítség lesz az európai (és részben az amerikai) vállalatok részvényárfolyamainak.

Tárgyalási pozícióját erősítendő ugyanakkor az amerikai elnök kifejezte azt is: „nem sietnek” megállapodásokat kötni, mert látják, hogy a többi ország „jobban akar megállapodásokat kötni, mint én”. Hasonló hangnemben nyilatkozott a napokban Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter is a Bloombergnek, illetve a Yahoo Finance-nek adott interjúiban – ő is arra szólította fel a világ országait, hogy mihamarabb járuljanak az Amerikai Egyesült Államok színe elé kereskedelmi ajánlataikkal, mert „aki először jön, az kapja a legjobb dealt”.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP