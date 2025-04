Orbán kottájából játszat az amerikai elnök – fejtegette a New York Times szerzője, és itt nem állt meg

A The New York Times podcast műsorában Patrick Healy műsorvezető Bret Stephens-szel, a lap munkatársával Donald Trump elnökségének első száz napját értékelte . A The Opinions című műsorban éles kritikával illették az amerikai elnök eddigi munkásságát, és kétszer is szóba hozták a magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort.

A műsor vége felé Stephens azt a kérdést tette fel, a Trump által képviselt konzervativizmus melyik korábbi elnök berendezkedéséhez hasonlítható, vagy lehetséges-e, hogy az új államfő inkább egy illiberális vonalat képvisel.

A beszélgetésnek ezen a pontján említette meg Orbán Viktor nevét, és elmondta,

aggasztónak találja, hogy sok mai jobboldali fiatal számára a magyar miniszterelnök a konzervatív politika megtestesítője.

Szerinte Trump és a környezete is ezt az irányvonalat követi, és azt akarják elhitetni, hogy ők a valódi jobboldal.

Healy ezt követően arról kérdezte Stephenst, mit gondol, milyen jövő vár Amerikára Trump vezetése alatt. Ismét szóba került a magyar miniszterelnök.

Szerintem Trump valami olyasmit akar létrehozni, amit Orbán illiberális demokráciának nevez”

– mondta Stephens, majd hozzátette, Orbán mellett Erdogan is ezt a politikát folytatja Törökországban.

Bár a liberális újságíró egyértelműen kifejezte, nem örül ennek az iránynak, azt mondta, bízik benne, hogy a „történelem az én oldalamon áll”, és hangsúlyozta, Amerika elszenvedett már hasonlót, például Nixon elnöksége alatt, de az ország utána újra megtalálta az egyensúlyt.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán