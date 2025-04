Német főparancsnok: Putyin célja a NATO és a nyugati társadalom szétverése

Carsten Breuer, a német hadsereg főparancsnoka a Die Weltnek adott interjújában beszélt arról, hogy Oroszország fegyveres erejének létszáma jövőre kétszer akkorára nő, mint amekkora az ukrajnai háborút megelőzően volt. Azt is állította, hogy az orosz titkosszolgálat mindennap elkövet valamilyen provokációt Németország ellen. Mindennek következtében – fogalmazott a parancsnok – Oroszország nyilvánvalóan óriási fenyegetést jelent,

hiszen 2026-ra nagyjából másfél millió katonája lesz, miközben esztendőről esztendőre 1500 páncélossal bővül.

Breuer szerint az oroszok így az évtized végére készen állnak majd arra is, hogy egy nagyszabású, hagyományos támadást indítsanak a NATO valamelyik tagja ellen, hiszen „Putyin célja a szövetség meggyengítése, szétverése, végső soron a nyugati társadalom lejáratása és a nyugati emberek elbizonytalanítása. Ennek érdekében jelenleg is hibrid hadviselést folytat, melynek része a szabotázs, kémkedés, dezinformációk elterjesztése is.”

A tábornok ugyanakkor bizonyos benne, hogy az USA betartja a NATO-ra vonatkozó kötelezettségvállalásait. Saját fő feladatának pedig azt tartja a következő négy évre, hogy egy felkészítse a Bundeswehrt egy lehetséges háborúra – ebben prioritást élvez a légierő fejlesztése. A harceszközöket elsősorban Európából szerezné be, ezenkívül a jelenlegi 182 ezerről kétszázezerre növelné a német katonaság létszámát, és a tartalékosállományt is bővítené a mostani negyvenezerről százezerre.



Nyitókép: Carsten Breuer német hadseregtábornok (Bundeswehr) érkezik a néhai Horst Köhler volt német elnök állami temetésére a berlini székesegyházba Berlinben 2025. február 18-án. (Odd Andersen/AFP)