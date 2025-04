„Nem ok nélkül adtuk el a lelkünket!” – Háborognak a CDU-sok, miután alig előzik már az AfD-t

Kijózanító felmérés került a február végi német Bundestag-választásokon nyertes, jelenleg a kormányalakításról tárgyaló Kereszténydemokrata Unió (CDU) asztalára: Helmut Kohl és Angela Merkel egykoron büszke pártja a tekintélyes Forsa intézet hét eleji kutatása szerint immáron csak egy százalékkal előzi meg az Alternatíva Németországnak (AfD) pártot, amely egyúttal történelmi csúcsra ért. A 25 vs. 24 százalékos állás azt jelenti, hogy a CDU 3,5 százalékot veszített a választás óta, míg az AfD 3 százalékkal erősödött; a választáson 28 és 21 százalékot szereztek. Nagy kárt szenvedett Friedrich Merz CDU-elnök, reménybeli német kancellár nimbusza is:

őt a Forsa felmérése szerint a megkérdezettek mindössze 28 százaléka tartotta megbízhatónak, 70 százalékuk pedig nem.

Utóbbiak aránya 2024 decembere óta 10 százalékkal növekedett.

Mindez nagy eséllyel arra vezethető vissza, hogy a CDU nem sokkal a választást követően azonnal megszegte egyik központi választási ígéretét, és a reménybeli koalíciós partner szociáldemokraták (SPD) igényei szerint fellazította a német eladósodást meggátló adósságfék-szabályt, s belement egy masszív hitelfelvételbe infrastrukturális és katonai beruházások céljából, melyet ráadásul a választások után, de még a régi parlamenttel fogadtattak el.

Az azóta zajló koalíciós tárgyalásokon pedig mindeddig nem tudtak olyan eredményt felmutatni a kereszténydemokraták, ami ezt a hátraarcot ellensúlyozhatta volna.

A helyzetről a német Handelsblatt kérdezett vezető közgazdászokat, illetve a CDU gazdaságpolitikusait. Marcel Fratzscher, a Német Gazdaságkutató Intézet (DIW) elnöke szerint „az uniópártok és az SPD hiányt szenvednek bátorságból és világos iránytűjük sincs”, cserbenhagyták „valódi irányváltást” váró szavazóikat. A szakember úgy látja: a CDU és az SPD egyelőre inkább a saját választói klientúráját szeretné kiszolgálni „ahelyett, hogy útnak indítaná a szükséges reformokat”, melyekre Németországnak szüksége volna a bürokráciacsökkentés, az innováció, az oktatás és a föderális rendszer kapcsán. Fratzscher hozzáteszi: a koalíciós tárgyalások eddigi eredményei

„az elmúlt húsz év irányának folytatását, ezáltal gazdasági és társadalmi stagnálást” jelentenek.

Háborog a CDU bázisa is. Bár a kühlungsborni CDU-alapszervezet kilépése inkább a keletnémet viszonyokat jellemzi, a párt más sarkaiból is hallani vél a Handelsblatt elégedetlenkedést. Dennis Radtke, a CDU munkástagozatának elnöke szerint „a jelenlegi fejlemények minimum erősen problematikusak és veszélyesek”, a választási eredmény és stratégia „őszinte elemzését” igénylik, és magabiztosságot annak elmagyarázásában, hogy „miért tesszük, amit teszünk”. Radtke úgy látja: „Most támogatnunk kell Friedrich Merzet, és nem azt a látszatot kelteni, mintha a CDU abszolút többséget kapott volna, és ok nélkül adnánk el a lelkünket.”