Migránsellenes tüntetések, késelések – súlyos állapotok uralkodnak Donald Tusk Lengyelországában

„A minap száz helyi lakos támadt egy menekültszállásra, de meglátva a rendőröket, végül is meghátrált. Egy nappal később egy másik városkában is hasonló történt, majd tegnap mellbe szúrt egy 27 éves srácot egy varsói villamosmegállóban egy jamaikai (!) menekült” – számol be Facebook-oldalán Nizalowski Attila, Lengyelország-szakértő, a Mandiner szerzője.

A lengyel Wiadomosci lap szintén arról írt a napokban, hogy folyamatosan nő a feszültség Czerwony Bór településen, ahol vasárnap egy nagyjából ötven fős csoport tüntetett a helyi menekültszálló előtt. Bár a rendőrség beszámolója szerint békésen zajlott le a tüntetés, Małgorzata Rycharska, a Hope and Humanity Poland szervezet aktivistája azt állította, jogos a menekültek félelme, mert a környékbeliek közül sokan részt vettek a migránsellenes megmozduláson, legtöbben családostul.

De nem csak a menekülteknek van félni valójuk. Az Infowars kedden délután arról számolt be, hogy a varsói rendőrség letartóztatott egy ötvenéves jamaicai férfit, aki késsel támadt egy huszonhét éves lengyel fiatalra március végén a fővárosban található Bankowy téren. A hírek szerint a két férfi a villamoson került heves szóváltásba, ami a megállóban tettlegességig fajult. Novemberben pedig négy török férfit tartóztattak le a varsói belvárosban, szintén késelés miatt.

Nizalowski Attila szerint azért érdemes szót ejteni a történtekről, mert

„a tervezett kormányzati intézkedések miatt jövő januárra jósolták a hasonló eseményeket”.

Hozzáteszi, Małgorzata Rycharska a következőképp kommentálta a történteket:

„A helyzet nem a semmiből jött. A menekültek és migránsok elleni folyamatos uszítás, amelyet az előző kormány éveken át folytatott, és az új hatóságok meglepő erővel tartottak fenn, nem csak a gyűlöletbeszédnek és az idegengyűlölet elmélyítésének adnak teret.”

Nizalowski szarkasztikusan megjegyzi, mindeközben a lengyel tévében olyan fajsúlyos témákat taglalnak a szakértők, minthogy „Jézus nem is támadt fel Szent Márk evangélista szerint”.

