Nemrég még Magyar Péter tüntetésén szónokolt, ma már lejárató anyagot ír hazánkról a LIBE-küldöttség néppárti lengyel tagja

A lengyel politikus szerepel a National Endowment for Democracy (NED) fizetési listáján is, a dokumentumok szerint 2022/2023-ban összesen 26 ezer amerikai dollárt kapott tőlük, ami közel tízmillió forint.

A NED a CIA fiókszervezete, amivel rendszeresen avatkoznak be más országok választásaiba. Így történt ez 2022-ben Magyarországon is. Ugyanis a NED-nek is köze volt a baloldalhoz guruló dollárokhoz. Olyan baloldali szervezeteket támogattak, mint a Political Capital, amely a baloldal háborúpárti plakátkampányának szervezője volt. De a NED finanszírozza a Gulyás Márton-féle Partizánt is.

Magyarországtól többek között pont a LIBE-jelentésekre hivatkozva tart vissza az EU uniós pénzeket, aminek Magyar EP-képviselője, Kollár Kinga nagyon örül, hiszen így javulnak a Tisza választási esélyei.

Ismert: Kollár Kinga, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője a költségvetési ellenőrző bizottság ülésén hatékonynak nevezte a hazánknak járó uniós források visszatartását. Kollár úgy fogalmazott, hogy „magyarként azt kell mondanom, hogy [a jogállamisági eljárás] nagyon hatékonynak bizonyult, mert megközelítőleg 21 milliárd eurót függesztettek fel, és ebből egymilliárd már el is veszett a magyarok számára. És ennek nagyon súlyos hatása volt a magyar államra, mivel nem tud befektetni a közszolgáltatásokba. Természetesen nem tudja támogatni a magyar gazdaságot, és nem tud extra szociális szolgáltatásokat nyújtani az embereknek. Úgy értem, csak hogy pár példát hozzak, az RRF programból 50 kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből nem lett semmi.” Kollár összegzésként megismételte: „nyugodtan mondhatjuk, hogy a kondicionalitási eljárás nagyon hatékony, nagyon hatékonyan befolyásolja a magyarok mindennapi életét”. A Tisza Párt uniós képviselője később úgy értékelte a helyzetet, hogy „ennek van pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én… én… én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban”.

Nyitókép: képernyőfelvétel