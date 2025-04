Kiszimatolták a románok: visszatér a rettegett magyar versenytárs

Alig egy hónappal azután, hogy hivatalosan kivonult a román piacról, és eladta helyi fiókját a Banca Transilvaniának, a magyar OTP Bank csoport bejelentette, hogy visszatérési tervei vannak, ráadásul ezúttal egy nagyobb bank átvételével – számolt be róla az Evenimentul Zilei.

Az értesülést pénteken Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója is megerősítette, aki közölte azt is, hogy a román piacra való visszalépés szándéka mellett az OTP Bank határon átnyúló pénzügyi szolgáltatások indítását is fontolgatja. A magyar csoport célja regionális jelenlétének bővítése és a feltörekvő bankpiacok adta lehetőségek kihasználása.

Az OTP Bank visszatérése a román piacra fokozhatja a versenyt a bankszektorban,

több lehetőséget kínálva az ügyfeleknek a pénzügyi szolgáltatásokra – hívta fel a figyelmet a román lap.