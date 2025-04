Hadat üzentek Magyar Péter főnökének az EP-ben (VIDEÓ)

A Tisza Párt újabb szavazatokkal bizonyította hűségét a Manfred Weber-féle nagykoalíciónak: kiálltak a háborús politika, az ukrán EU-tagság, a migrációs paktum, illetve a liberális aktivistacsoportok megnövelt finanszírozása mellett – jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője Strasbourgban csütörtökön.

Az Európai Parlament plenáris ülésének szünetében Dömötör Csaba magyar újságíróknak nyilatkozva elmondta, az EP egyebek mellett a jövő évi költségvetésről fogadott el állásfoglalást, mely világosan kijelöli, az EP-ben mely célokat tartja a legfontosabbnak.

Kiderült, hogy a néppárti-liberális nagykoalíció még nagyobb összegekkel akarja támogatni Ukrajnát, azon belül is növelné a katonai kiadásokat.

A szövegből – szavai szerint – az is egyértelmű, hogy elő akarják mozdítani Ukrajna mielőbbi, akár már 2030 előtti EU-tagságát.

„A Tisza ezt az állásfoglalást megszavazta, miközben odahaza még azt is letagadják, hogy az ukrán EU-tagság kérdése egyáltalán aktuális lenne” – fogalmazott.

A bevándorlás kérdése

A határozat kitér a bevándorlás ügyére is. A megszavazott állásfoglalás sürgeti a migrációs paktum mielőbbi végrehajtását, ami – mint Dömötör emlékeztetett – az Európába érkező bevándorlók kötelező szétosztását jelenti, és súlyos büntetést azok számára, akik nem hajlandóak ebben részt venni.

„A migrációs paktum végrehajtása szerepel Manfred Weberék, tehát az Európai Néppárt (EPP) 2025-ös munkatervében is. A néppárt továbbá külön módosító indítványt is szentelt ennek a kérdésnek, és azt a Tiszás képviselők is megszavazták” – hívta fel a figyelmet.

Közölte továbbá, hogy a brüsszeli nagykoalíció még nagyobb összegekkel támogatná a liberális aktivistacsoportokat, és átvállalná az Egyesült Államok fejlesztési ügynökségének (USAID) felfüggesztése miatt kieső forrásaikat is.

„Az, amit a Tisza bemutat, az a csúcsra járatott sunnyogás” – fogalmazott Dömötör, majd kiemelte: a Tisza Párt olyan terveket szavaz meg, amelyeknek otthon még a létezését is letagadja.

Manfred Weberék meg cserébe „falaznak nekik” Magyar Péter aláírásának ügyében, vagy éppen a mentelmi jogának fenntartásával

– jelentette ki.

A fideszes EP-képviselő kiemelte: eljárásuk teljesen összhangban van az Európai Néppárt ezen a héten kiszivárgott belső iránymutatásával, ami arról szól, milyen eszközökkel fegyelmezik azokat a delegációkat, melyek nem hajlandóak követni a néppárti szavazólistát.

„Amint a példa mutatja, a Tiszás képviselők értenek a szóból, szépen követik a szavazólistát, figyelmen kívül hagyva, hogy amit megszavaznak, az nem jó Magyarországnak. Így nem kapnak büntetést, viszont kapnak cserébe támogatást a kampányokhoz” – fogalmazott.

Európa mai helyzete

Dömötör Csaba végezetül közölte, úgy tartottak Magyarországról szóló vitát az EP plenáris ülésének keretében, hogy valós problémát jelentő kérdésekről nem esett szó.

Szavai szerint nem esett szó arról, hogy Franciaországban megakadályozták Marine Le Pen elnökjelöltségét, elvéve ezzel a választás lehetőségét a franciáktól.

Vagy arról, hogy Romániában „egész egyszerűen törölték” az elnökválasztás eredményét.