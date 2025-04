Futótűzként terjed Erdő Péter neve a nemzetközi sajtóban: egy hét múlva kezdődik a konklávé!

Ahogy arról beszámoltunk, a pápaválasztás hivatalos kezdő időpontja május 7-én délután fél ötkor lesz, akkor zárják rá a bíborosokra a Sixtus-kápolna ajtaját – derült ki a szentszéki szóvivő keddi sajtótájékoztatóján. Az esélyesek között minden jelentősebb nyugati lap megemlítette Erdő Pétert, akit a konzervatívok jelöltjének tartanak, és vélhetően Donald Trump is támogatná.

Április 24-én a Le Point című francia lap tíz pápajelöltet mutatott be, akik esélyesek lehetnek a húsvét hétfőn elhunyt Ferenc pápa utódlására. A felsorolásban helyet kapott Erdő Péter magyar bíboros is, akiről úgy fogalmazott a cikk, hogy „komoly jelölt”, és már 2013-ban is felmerült a neve kánoni szaktudása (jogásznak tanult), vezetői képességei és ökumenizmusa miatt.