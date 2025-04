Eddig nem látott felvételek: az oroszok olyan elrettentő erőt mutatnak, ami párját ritkítja (VIDEÓ)

🇷🇺➡️⚔️🏴‍☠️🇺🇦 🏴‍☠️⚔️⤵️#Russia #Россия #RussianDefenceMinistry #МинобороныРоссии #RussianAirForce #ВВСРоссии #Kursk #Курской: Russian Combat work of the Ka-52 helicopter crew.

The army aviation crew on the Ka-52M helicopter carried out an attack on the personnel and armored military… pic.twitter.com/BS7BVZ0l7S