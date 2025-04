„Az egykor szebb napokat látott amerikai–lengyel Anne Applebaum mindent megtesz annak érdekében, hogy a már amúgy is feszültségekkel teli lengyel–magyar barátságot tovább mélyítse. De talán ebben sincs semmi meglepő, hiszen férje az alkotmányt semmibe vevő Tusk-kormány külügyminisztere, Radek Sikorski, aki az Északi Áramlat II. felrobbantását követően külön mondott köszönetet az amerikaiaknak, hogy aztán – beismerve, hogy hülyeséget csinált – törölje a tweet-jét.

Mr. és Mrs. Applebaum annak a levitézlett és leszerepelt neokon háborús héjáknak az utolsó megmaradt élharcosai, akik Donald Trump választási győzelme óta pánik-üzemmódban vannak, hiszen hatalmuk, befolyásuk a mocsár lecsapolásával együtt megy a lefolyóba. És nemcsak a hatalmuk, de a pénzük is. A Soros által pénzelt Applebaum legutóbbi cikke valójában NEM a magyarokról szól. Ezért felesleges is mélyében belemenni azokba a szándékos csúsztatásokba, ferdítésekbe és bicskanyitogató mondatokba, amiket papírra vetett. Bár azt azért elvártam volna tőle (főleg, hogy mégiscsak régiónk történelmének szakértőjeként hivatkozik magára), hogy tudja, a Trianon-emlékművel nem »Magyarország elveszett 19. századi birodalmát gyászolja«, hanem azokat a magyar honfitársainkat, akiknek a kétharmada az országhatárunkon kívülre került a nagyhatalmak arroganciája és büntetőpolitikája miatt. De szerinte Magyarországon rohamosan nő a munkanélküliség is (nem inkább a munkaerőhiányra gondolt?).