Trump egyre dühösebb az ukránokra, Zelenszkij és az angol király találkozója betette a kaput

A Daily Mail mindennek kapcsán arról ír, hogy Donald Trump most még zabosabb lett az ukrán elnökre, ugyanis a sandringhami képeket látva már kevésbé érzi különlegesnek a brit uralkodó neki szóló állami meghívását Londonba.

A brit fél hangsúlyozta, nem lett volna helyénvaló, ha a kormány utasítást ad a királynak arra, hogy ne fogadja Zelenszkijt, hiszen „III. Károly maga dönt arról, kit fogad és kit nem”. A Downing Street 10. hivatalos közleménye szerint Trump nem is neheztel a britekre emiatt.

Az újság bennfentes amerikai tisztviselőkre hivatkozva viszont éppen ellenkezőleg azt írja,

Washington határozottan hűvösebb lett Sandringham után”.

Még akkor is, ha whitehalli források kiemelik, ez a találkozó nem valamiféle reakció volt a fehér házi történésekre, hanem egy régóta tervezett esemény.

Az amerikai–brit kapcsolatokat közben az is tovább mérgesítheti, hogy III. Károly a napokban Justin Trudeau kanadai miniszterelnököt is vendégül látta, akinek Trumppal momentán szintén nem túl jó a viszonya, nem is kis részben amiatt, mert az amerikai elnök 25 százalékos vámot vetett ki a kanadai importra.