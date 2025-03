Trump döntött: az amerikai katona vagy férfi, vagy nő

Akik önként vállalják a távozást, magasabb végkielégítésben részesülnek, míg azokat, akiket automatikusan bocsátanak el, kevesebb támogatás illeti meg. Egy E–5 besorolású, tízéves tapasztalattal rendelkező tengerész például 101 628 dollárt kap, ha önként távozik, de csak 50 814 dollárt, ha elbocsátják. Azok a katonák, akik kevesebb mint hat éve vagy több mint húsz éve szolgálnak, nem jogosultak a végkielégítésre. Az új irányelvek szerint a nemváltáshoz szükséges hormonkezelés vagy műtétek automatikusan kizáró tényezővé válnak mind a jelenlegi katonák, mind az újoncok számára.

Nem fogják önállóan felkutatni a transznemű katonákat, kivéve, ha ezt egyértelmű kérés nyomán kell megtennie.

Az intézkedés bejelentésének napján egy szövetségi bíró tárgyalta azt a keresetet, amelyet a GLAD Law és a National Center for Lesbian Rights civil szervezetek nyújtottak be a döntés ellen. A felperesek ideiglenes tiltó végzést kértek az új szabályozás felfüggesztésére, míg az ügy bírósági szakasza folyamatban van. Emellett a Human Rights Campaign Foundation és a Lambda Legal is külön pert indított hat transznemű katonát képviselve, és szintén azt kéri a bíróságtól, hogy a Trump-adminisztráció tilalmát blokkolják a jogi eljárás lezárultáig. A szervezetek közleményükben az intézkedést „erkölcsileg visszataszítónak és alapjaiban Amerika-ellenesnek” nevezték.

Nyitóképünkön: amerikai katonák egy TS-800 típusú drónnal a Saber Junction 24 fedőnevű NATO-hadgyakorlaton a bajorországi Hohenfelsnél működő gyakorlótéren 2024. szeptember 6-án. MTI/EPA/Szilágyi Anna