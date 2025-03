Sakkozgat Trump Grönlanddal, de a dánok kezdenek bepöccenni

A hírek szerint ugyanakkor a delegáció tagja lesz Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója Mike Waltz, és Chris Wright energiaügyi miniszter is. Az amerikai látogatás hírére most Mette Frederiksen dán miniszterelnök is reagált. A politikus szerint az Egyesült Államok ezzel a látogatással „nyomást akar gyakorolni” Grönlandra.