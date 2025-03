Nem indult jól a hétvége Romániában – fájó pofonba szaladt bele a román gazdaság

Leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta az eddigi stabilról Románia államadós-osztályzatának kilátását a Moody's Ratings, elsősorban azzal a véleményével indokolva a lépést, hogy további költségvetési konszolidációs lépések nélkül

a következő években jelentősen gyengülhet a román államháztartás helyzete.

A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett döntéssel egy időben megerősítette a hosszú futamidejű román szuverén adósság „Baa3” szintű besorolását. A „Baa3” osztályzat a Moody's módszertanában a befektetésre ajánlott minősítési sáv alsó széle, vagyis ha a cég erről a fokozatról leminősíti a hosszú távú román államadós-osztályzatot, Románia ennél a hitelminősítőnél elveszítené befektetési ajánlású besorolását, és átkerülne a magas hozamú – spekulatív – kategóriába.

Nemrégiben egy másik globális hitelminősítő, az S&P Global Ratings is stabilról negatívra rontotta a román államadósság-kötelezettségek osztályzatának kilátását. Romániát az S&P is a befektetésre ajánlott minősítési sáv alsó szélén, „BBB mínusz” osztályzattal tartja nyilván, vagyis leminősítés esetén Románia ennél a cégnél is elveszítené befektetési ajánlású besorolását.

A Moody's Ratings a román szuverén osztályzat kilátásának negatívra rontásáról hozott pénteki döntés indoklásában kiemeli, hogy alapeseti előrejelzési forgatókönyve szerint a hazai össztermékhez (GDP) mért

román államháztartási hiány az idén 7,7 százalék lesz,

és a későbbiekben is csak fokozatos ütemben javul. A Moody's ebben a környezetben azzal számol, hogy a GDP-arányos

román államadósságráta az idei év végére várt 59,3 százalékról 2026-ban 62,7 százalékra, 2028-ig 68,5 százalékra emelkedik,

és ezzel párhuzamosan – különösen a növekvő hiteligény és az emelkedő kamatköltségek miatt – jelentősen gyengülnek a közszféra adósságtűrési mérőszámai. A Moody's kiemeli, hogy 2023-ban még csak 48,9 százalék volt a hazai össztermékhez viszonyított román államadósságráta. A költségvetési kilátások komoly mértékű javulása nélkül ebben a helyzetben fennáll annak a kockázata, hogy Románia általános adósprofilja jóval gyengébb lesz a „Baa3” minősítéssel nyilvántartott többi szuverén adósénál – áll a Moody's Ratings elemzésében.

A hitelminősítő szerint az adósságteher gyors növekedéséből eredően emelkedik a devizában denominált fedezetlen román adóssághányad a GDP arányában mérve, és ez is növeli a közszférát terhelő devizakockázatokat. Mindezt tetézik a növekvő geopolitikai kockázatok is, különös tekintettel arra, hogy az Egyesült Államok csökkenő szerepvállalása az európai biztonság fenntartásában növelheti a védelmi kiadások emelésére irányuló nyomást, és ez tovább komplikálhatja a román kormány költségvetési konszolidációs erőfeszítéseit – áll a Moody's elemzésében.

(MTI)

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP