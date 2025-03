Itt van minden, amit a törökországi eseményekről tudni kell İmamoğlu letartóztatása után

Egeresi rámutat: a letartóztatás és diplomamegvonás időzítésének különös pikantériát ad,

hogy épp tegnapra, vasárnapra időzítette İmamoğlu pártja, a Köztársasági Néppárt (CHP) az elnökjelölti előválasztását a 2028-as következő elnökválasztásra.

Miután minden más jelölt visszalépett, az esemény lényegében a népszerű İmamoğlu megkoronázása lett volna, „az államfőválasztás előtt három évvel a CHP be akarta biztosítani a közvélemény-kutatásokban eleve népszerű, esélyes kihívóját, s egyfajta rezsimváltás melletti népszavazást is tarthatott volna”. Egeresi megjegyzi: az előválasztás különlegessége, hogy nem csak a CHP-tagok, hanem minden állampolgár szavazhatott rajta, azaz mozgósítási szempontból messze túlmutat egy párt előválasztásán. (Az előválasztás egyébknt lezajlott, tizenötmillióan vettek részt rajta; ez tízmillióval kevesebb, mint ahány szavazatot az előző elnökjelöltjük, Kemal Kılıçdaroğlu kapott a 2023-as elnökválasztáson, de bő egymillióval több, mint ahányan az elnökválasztással párhuzamos parlamenti választáson a CHP-ra szavaztak.)

A Törökország-szakértő szerint a török közvélemény a letartóztatás hátterében azt sejti, hogy Erdoğan számára Donald Trump megválasztásával kedvezővé vált a nemzetközi helyzet, a vele jó viszonyban lévő ameirkai elnöktől „szabad kezet kap, ráadásul az EU is magával van elfoglalva”.

Ugyanakkor a kormánypárti közvélemény „a CHP-s politikusok korrupciós ügyeinek súlyosságára és a PKK 100 millió dolláros pénzügyi támogatására igyekszik felhívni a figyelmet”, azaz „súlyos harc dúl tehát a török közvélemény megnyerésére”.

Az İmamoğlu letartóztatása után kirobbant tiltakozásokat Egeresi „az utóbbi évek legnagyobb utcai megmozdulásaként” értelmezi: több százezren gyűltek össze a legnagyobb városokban, de „az emberek a kisebb, közép-anatóliai városokban is utcára mentek a kormány lemondását és a főpolgármester szabadon bocsátását követelve”, s a tiltakozások mögött egy emberként sorakozott fel az egyébként széttöredezett ellenzék. A rendőrségnek egyelőre nem sikerült felszámolnia a „jellemzően baloldali fiatalokból álló” tüntetéseket, bár tömegoszlató eszközöket már használtak, korlátozták a beutazást Isztambulba, számos újságírót őrizetbe vettek, X-fiókokat tiltottak be, és megtiltották a televízióknak a tüntetésekről való közvetítést. A tüntetéseken előrehozott választást követelt Özgür Özel, a CHP vezetője, valamint felszólalt İmamoğlu felesége, Dilek is, aki Egeresi szerint akár a férje mellett az egyik arca is lehet a mostani megmozdulásoknak.

Erdoğan elnök maga a megnyilvánulásait egyelőre a rendre való felszólításra korlátozta, bár – mint Egeresi rámutat – felbukkantak a CHP-t illegálisnak nyilvánító kormánypárti hangok is.

Komoly probléma a török vezetés számára az is, hogy „a nemzetközi piacok idegesen reagáltak a belpolitikai fejleményekre, a tőzsde zuhant, a líra gyengülni kezdett”, s csak jegybanki intervencióval lehetett valamelyest stabilizálni.

Egeresi felhívja a figyelmet: könnyen elképzelhető, hogy ezek a tüntetések is kifulladnak majd, akárcsak a 2013-as Gezi parki tüntetéssorozat, melyek után „egy évvel később Erdoğan magabiztosan megnyerte az államfőválasztást”, viszont az ellenzéki tömegmegmozdulások mellett „a gazdasági károk is tetemesek lehetnek”, ha nem áll helyre a rend, s az ideges nemzetközi piacokon tovább gyengülő líra elhozhatja „a lassan csökkenő trendet mutató infláció újabb megugrását”, tovább súlyosbítva a török belpolitikai helyzetet.

Nyitókép: MEHMET ALI OZCAN / ANADOLU / Anadolu via AFP