Horror a Felvidéken: élőben közvetítette a vadkamera a medvetámadást (VIDEÓ)

Drámai pillanatokat élt át egy férfi a Zsolnai járásbeli Belá község közelében, amikor is túrázás közben medvetámadás érte – írta meg a parameter.sk. A férfi kutyájával egy erdei turistaösvényen haladt pénteken, amikor egy medve hirtelen megjelent a semmiből. A túrázó próbált menedéket keresni egy fa mögött, és bár nála volt egy medveriasztó spray, a támadás hevében nem tudta, hogy hová tette.

Fejszével próbálta magát védeni

– számolt be az esetről a lap.

A medve kétszer is rátámadt, a férfi pedig mindkét alkalommal fejszével csapott vissza. Másodjára sikerült eltalálnia az állat fejét, amely erre elmenekült a helyszínről. A drámai jelenetet egy kihelyezett fotócsapda is rögzítette. Pavol Židek, a Kis-Fátra Nemzeti Park igazgatója elmondta, hogy az állat nem volt egyedül: három egyéves medve, valamint további három, idén született bocs is volt a társaságában.

A szakember szerint a medve minden bizonnyal megijedt a kutyától vagy magától az embertől. Az eset után a hatóságok akciócsoportot küldtek a helyszínre, amely figyelmeztető táblákat helyezett ki. Ezeken az áll:

„a közelben egy agresszívebb egyed tartózkodhat”.

A videót itt tekintheti meg:

Nyitókép: SYLVAIN CORDIER / BIOSPHOTO / BIOSPHOTO VIA AFP

***