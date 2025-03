Fake newst terjeszt Magyarországról a The New York Times, miközben azért elalél Orbán Viktortól

Orbán Viktor az amerikai konzervatívoknak számos témában utat mutatott az elmúlt években, most pedig hazájában unortodox gazdaságpolitikával próbálja megfékezni az inflációt – írja a The New York Times.

Külpolitikájában hatékony, hiszen még Donald Trump elnök is példaképként hivatkozik rá

– mutat rá az egyébként magyarellenes portál az „Orbán Viktor, a konzervatív vezércsillag” című cikkében.

Azért egy fake news elfért a beszámolóban, hiszen a lap azt állítja, hogy Magyar Péter tüntetésén többen voltak március 15-én, mint a kormányfő ünnepi beszédén.