„»The United States of America is silent« – írja legújabb bejegyzésében az X-en David Pressman, volt amerikai nagykövet Magyarország alaptörvény-módosításával kapcsolatban. A mondat annyit tesz magyarul, hogy az Egyesült Államok hallgat.

Nem igazán értem, miért foglalkozik Pressman még mindig hazánk belügyeivel, talán most még kevesebb köze van hozzá, mint annak idején budapesti nagykövetként. Persze, tulajdonképpen akkor sem volt felhatalmazása a feladatai kapcsán, hogy bármi felett diszponáljon a határainkon belül:

egy nagykövet dolga ugyanis nem más, mint két ország közötti kapcsolatok fejlesztése és ápolása, illetve saját, adott idegen országban tartózkodó állampolgárainak védelme. Tüntetésekre járkálni, feljelentgetni, a belföldi politikai ellenzék, sőt a bíróság (!) képviselőivel kvaterkázni – ezek egyike sem szerepel általában egy külföldi kiküldetésen lévő diplomata munkaköri leírásában.

A lényeg, hogy az Egyesült Államok most »hallgat«, így pedig ebben a konkrét esetben pontosan azt teszi, amit tennie kell. Itthon azonban bizonyos körökben forrnak az indulatok egy olyan kérdésben, amit ab ovo eltorzított az ellenzék. A pride-ot ugyanis senki nem tiltotta be. A tiltás annak a propagandának szól, amely magát a pride-ot is használta annak a lobbinak a meghonosítására, amely Nyugat-Európában és éppen az Egyesült Államokban már nagyon jól ismert.

Meggyőződésem, hogyha idén bejelentik a felvonulást, és kulturáltan felöltöző és viselkedő emberek a szexuális kisebbségek jogait akarják képviselni, megtehetik. Csakhogy a büszkeség menete az utóbbi években nem erről szólt, de megkockáztatom, nem is a homoszexuális emberek jogait próbálta képviselni: egyhetes, politikával vastagon átszőtt, reklámokkal és propagandával teli menetté duzzasztották, aminek egyébként maga a provokáció is célja volt. Ehhez pedig azoknak az embereknek, akik valóban a kisebbségük melletti kiállásukat akarták megmutatni a felvonulással, semmi köze nem volt – a módosítás így nem is nekik, ellenük szól.”