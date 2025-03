Mérő Vera döntött: nem jön a Mandinerbe vitatkozni a Pride-ról

„Kérnem sem kellett, nagy örömömre a Mandiner szinte azonnal lehozta a posztomat, amelyben azt a dilemmát vetettem fel, hogy elmenjek-e hozzájuk a Pride-ról vitatkozni. Reméltem, jönnek hasznos, erős érvek onnan is. Jöttek, elég egyértelműek” – írta Mérő a következő Facebook-bejegyzésében. „A dilemma persze mondhatjuk, hogy eleve hamis volt, hiszen a huszáros válasz az, hogy alapjogokról nem vitatkozunk. Az idegenkedést viszont ha lehet, érvekkel és türelemmel fel kell oldani, az irracionális vagy alaptalan félelmeket el kell oszlatni. Ezért is ülök le például az ATV vitaműsoraiban mégis nagyjából bárkivel vitatkozni” – tette hozzá.

„Azonban éppen a célt látom nehezen megvalósulni ott, ahol már a kérdés is az alábbi, a lap által moderálatlanul helybenhagyott megnyilvánulásokat generálja. Így túl azon, hogy – amint a kérdéses posztban is írtam –, egy ilyen vitában inkább a Pride szervezőinek volna helyes és elegáns lehetőséget adni, úgy érzem, nem is kötelességem oda elmenni, ahol a vendéglátóm az alapvető jogaimat, így az emberi méltóságom tiszteletét és védelmét sem tudja vagy akarja garantálni” – vélekedett a jogvédő.

Az elmúlt évek ocsmány, fenyegető, az emberi méltóságot sárba tipró mandineres kommentcunamijait most hajlandó lettem volna félretenni. De a tűzszünet akkor tűzszünet, ha nem lőnek közben”

– zárta gondolatait Mérő Vera.

Máthé Zsuzsi a Facebookon reagált Mérő Vera döntésére, hogy nem vesz részt a tervezett vitában a Pride-ról. Kifejezte sajnálatát, hogy nem tudnak beszélgetni, hozzátéve, hogy ő maga is gyakran kap hasonló fenyegetéseket és obszcén megnyilvánulásokat. Máthé Zsuzsi szerint „politikai oldaltól függetlenül nagyon szomorú jelenség”, hogy sokan az ellenvéleményt képviselő személyeket verbálisan megalázzák, nem pedig érdemi párbeszédet folytatnak.

Máthé Zsuzsi elmondta, hogy az ilyen helyzetekben fontos függetleníteni magunkat a kommentelők támadásaitól, még ha nem is mindig egyszerű. Egy saját példát is hozott, amikor Tóta W. Árpád azt kívánta neki, hogy „bárcsak egy becsapódó aszteroida vinné el erről a planétáról”, amin végül csak mosolygott. Máthé szerint a Pride ügyét „higgadt körülmények között, a fecsegő politikai felszíntől mélyebben” kellene elemezni, mivel nagyon súlyos morális és antropológiai kérdéseket vet fel, amelyek befolyásolják a gyerekeink jövőjét és akár az emberiség sorsát is.