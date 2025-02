Egy ismert szentpétervári zenész zuhant ki 10. emeleti lakásának ablakából, amikor a rendőrség házkutatást tartott nála az ukrán hadseregnek küldött állítólagos adományai miatt – számolt be a Moscow Times. Vadim Sztrojkin akár 20 év börtönbüntetéssel is számolhatott volna, ha terrorszervezetben való részvételért vádolják és elítélik az ukrán hadsereg állítólagos támogatása miatt. A szentpétervári Fontanka hírportál arról számolt be, hogy a rendőrség a büntetőügy részeként szerdán házkutatást tartott Sztrojkin lakásán a központi Admiraltejszkij kerületben.

„Utoljára a 10. emeleten látták élve, amikor kilépett a konyhába, hogy vizet igyon. Sztrojkin ekkor sietve kinyitotta az ablakot, és elkövette a visszafordíthatatlan tettet” – írta a Fontanka. Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, az orosz elnök politikai ellenfelei gyakran vesztik életüket hasonló körülmények között.