Több pénzt költött tavaly az EU orosz energiára, mint amennyivel Ukrajnát támogatta

Az Európai Unió továbbra is jelentős összegeket fordít orosz gáz és olaj vásárlására, miközben Ukrajna támogatására ennél kevesebb forrást biztosít – derül ki egy tanulmányból, amelyet a Guardian ismertetett a háború harmadik évfordulója kapcsán.

A Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea) adatai szerint 2024-ben az uniós tagállamok összesen 21,9 milliárd eurót fizettek Oroszországnak fosszilis tüzelőanyagokért. Ezzel szemben Ukrajna 18,7 milliárd eurós támogatásban részesült ugyanebben az időszakban – állítja a Kieli Világgazdasági Intézet (IFW Kiel) elemzése.

Az orosz fosszilis tüzelőanyagok vásárlása egyértelműen olyan, mintha pénzügyi támogatást küldenénk a Kremlnek, lehetővé téve az inváziót. Ezt a gyakorlatot abba kell hagyni, nem csak Ukrajna jövője, de Európa energiabiztonsága szempontjából is

– idézi a brit lap Vaibhav Raghunandant, a Crea elemzőjét és a tanulmány egyik társszerzőjét.

A jelentés szerint Oroszország 2024-ben összesen 242 milliárd eurós bevételre tett szert az olaj- és gázexportból, amelynek közel 10 százaléka az Európai Unió vásárlásaiból származott. Ez a helyzet különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy az EU az orosz–ukrán háború kitörésekor vállalta, hogy teljes mértékben leválik az orosz földgázról.

A tanulmány arra is rámutat, hogy ez az elhatározás nem valósult meg teljes mértékben. Sőt, a legfrissebb adatok szerint 2024-ben még nőtt is az Európába irányuló orosz cseppfolyósított földgázimport.

