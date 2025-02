Spanyolország még mindig a Willkommenskultur bűvöletében él

Ugyanakkor kifejezetten sok gond van a latin bevándorlókból álló, elsősorban drogkereskedelemmel foglalkozó csoportokkal, akik amellett, hogy bűncselekményeket követnek el, rendszeresen utcai lövöldözésig fajuló összecsapásokat provokálnak egymás között.

A hatóságok arra is felhívják a figyelmet, hogy ezekben a bűnbandákban már nem csak latin-amerikai bevándorlók vannak. Egyre több köztük az illegálisan Spanyolországba érkezett afrikai migráns is. Közülük is elsősorban a marokkóiak csatlakoznak ezekhez a csoportokhoz.

Nyitókép:Dan Kitwood/Getty Images. A fotó illusztráció.