Olasz YouTuberek kiakadtak a magyar nyelvre – egy szó verte ki a biztosítékot (VIDEÓ)

A YouTube egyik legnépszerűbb gasztroreakciós csatornája, a 13 millió feliratkozóval rendelkező Lionfield ismét szenvedélyes vitát generált a nézők körében. Két olasz műsorvezetője rendszeresen értékeli mások főzős videóit, de legutóbb nem egy recept, hanem egy magyar szó ejtése váltott ki belőlük váratlan érzelmeket – írta meg a HVG.

A csatorna egyik legutóbbi videójában a páros KWOOK főzési technikáira reagált, aki három szinten mutatta be a paradicsomos tészta elkészítését. Az első verzióban egy egyszerű paradicsomszószt tett különlegessé bazsalikommal és főzőlével, ami az olasz kritikusok tetszését is elnyerte, bár megjegyezték, hogy „nem éttermi minőségű”. A másik két szintet is pozitívan értékelték, és elismerően nyilatkoztak róla.

Nem mindenki volt azonban ilyen szerencsés. Egy másik főzős YouTuber videója kezdetben még elnyerte az olaszok tetszését, ám az utolsó pillanatban kiverte náluk a biztosítékot: sajtot szórt a rákos tésztára. Ez a lépés azonnali elutasítást váltott ki, és a recept végül nem kapta meg az olaszok jóváhagyását.

A gasztroreakciók mellett egy másik videóban a Lionfield műsorvezetői arról is beszéltek, hogyan ejtik ki Olaszország nevét különböző nyelveken. Finn, spanyol, hindi, kínai, portugál, francia, német, arab és japán változatban is ismerősnek találták a hangzást. A végén azonban elérkeztek a lengyel és a magyar verzióhoz – és ekkor elszabadult a pokol.

A magyar kiejtés annyira meglepte őket, hogy látványosan nem tudtak mit kezdeni vele.

Nyitókép forrása: A Lionfield YouTube-oldala

