„Búcsúzunk Klaus Iohannis-tól, aki rövid ideig az erdélyi magyarok reménye volt, hogy utána nagy csalódás legyen. Kapott európai tolerancia díjat Aachenben úgy, hogy sohasem volt toleráns a nemzeti kisebbségekkel szemben, fenntartások nélkül szolgálta a román nacionalizmust és a román mélyállamot.

Közben egészen »kiváló« gazdasági eredményeket hoz »Románia, a deficit értéke 33,392 milliárd euró (13 509,401 milliárd forint) volt, 4,424 milliárd euróval több, mint egy évvel korábban. A legnagyobb értékű, 34,094 milliárd eurós mérleghiány 2022-ben volt, de majd behozzák azt is, pedig hatalmas megszorítások vannak, elvették a dédelgetett IT szektor adókedvezményét is (nem véletlen telepedtek meg a cégek, azért mert alig kellett adózni, most majd mennek ahol jobb, mert egy IT cégek könnyebb mozdítani mint egy autógyárat)«

»Az export 0,4 százalékkal csökkent az előző évhez viszonyítva, 92,691 milliárd euróra«. Teszem hozzá annyira lehagytak minket hogy a magyar export volumene bőven 100 milliárd euró fölött van, és jóval nagyobb a magyar export Romániába mint a behozatal onnan.

A román »gazdasági csodáról« ennyit, az idézet forrás kommetben.

Iohannis helyét ideiglenesen Ilie Bolojan, Nagyvárad volt polgármestere foglalja el. »Liberális« a nemzetközi sajtó szerint – persze ahogy megbeszéltük, Romániában ez mást jelent. Mindenesetre ahogy Váradon hallottam, legalább nem magyarellenes mélyromán.

Apropó Várad – oda is jön egy akkugyár és azon kívül még egy 2000 főt alkalmazó gumiabroncsgyár – pörögni fog a nagy hozzáadott érték, míg szegény lemaradt Debrecen BMW-ket gyárt. Közben meg láthatjuk a román utcákon a »vasgár...«, akarom mondani a toleranciát, stabilitást. Bezzeg. Persze tudom, hogy sokak mélyhitén és dédelgettett dobozán semmilyen észérv és tény nem megy át, de jólesett ez a poszt.”