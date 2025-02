„Amiben Trump mindenképpen egyedi jelenség: soha korábban nem illették még egy nagy párt elnökjelöltjét a fasiszta jelzővel Amerikában ilyen sűrűn. Ha pedig a világ legerősebb országában, mi több, »vezető demokráciájában« tényleg hatalomra került egy fasiszta vezető, akkor a baj minden eddiginél nagyobb.

Donald Trump profilírozása a populista kategóriában kezdődött, valószínűleg azért, mert 10-15 évvel ezelőtt a politikai diskurzus főárama mindent, ami a liberális centrumtól eltért, sokáig a populista jelzővel illetett. Az eltelt idő alatt a tapasztalatok is gyűltek, az elemzés is mélyebbé válhatott, de az elemzés tárgya is egyre többet mutatott meg a maga lényegéből.