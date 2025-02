Európaiak a Kárpát-medencében – Hungarikumokkal a világ körül 8/8

Utolsó epizódunkban három európai nemzet képviselőjét mutatjuk be nektek. Anni Kallioniemi csellóművész egy apró északi finn városkából érkezett hozzánk, Silvia Scatragli az olasz toszkán vidéket cserélte fel Budapest és Ózd kettősére, hogy az itteni Fokoláre mozgalmat vigye, a Poitiers-ből francia Vivien René pedig a MANYI Kulturális Műhelyt hozta létre másodmagával.

***

Anni Kallioniemi először a bátyját jött meglátogatni Magyarországra, és annyira megtetszett neki, hogy mikor azt kellett eldöntenie, melyik országba menjen Erasmusra, hazánkat választotta.

De valójában már jóval korábban kapcsolatba került a magyarokkal. Korai csellóórái során gyakran a Friss Antal által jegyzett Gordonkaiskola című sorozatból tanult, ami úgy látszik, nem csak Magyarországon alapmű a csellózni tanulóknak. Már majdnem vége volt a Zeneakadémián töltött Erasmus tanulmányainak, mikor egy közös ismerős által megismerkedett későbbi férjével, aki Nagy-Britanniából származik. Ennek persze már sok-sok éve. Azóta van egy kislányuk, Lumi (neve finnül havat jelent), aki már három nyelven beszél, pedig még nincs is iskolás korú. Anni szerint Lumi jobban beszél magyarul, mint ő, pedig Anni a magyar és a finn közötti hasonlóság miatt könnyebben tanulja a nyelvet, mint például a férje. És hogy miben áll ez a hasonlóság Anni szerint? A nyelvtani szerkezetben és jó pár alapszóban. Nyelvtanulás ide vagy oda, Anniék maradnak.

Anni Kallioniemi

“Nekünk itt van a hazánk. Itt van családunk, […] itt van a munka, itt vannak barátaink, és mi nagyon szeretünk ezt a kultúrát... mindenki nagyon barátságos a gyerekkel, mindenki mosolygós.”

Anni csellistaként dolgozik, valamit zenészeknek nyújt közösségi médiás marketingszolgáltatásokat. Kedvenc magyar zeneszerzője Liszt és Bartók, kedvenc népdala a Tavaszi szél vizet áraszt.

Silvia Scatragli Olaszországból, egészen pontosan a mesés Toszkánából származik. Bár sokan azt gondolánk, hogy Olaszországban mindenki vallások, mélyen hívő keresztény, a valóság ennél sokkal árnyaltabb. Jó példa erre Silvia is, aki nem vallásos családban nőtt fel. A gimnázium alatt találkozott a Fokoláre mozgalommal, aminek hatására úgy érezte, tenni is tud valamit az emberekért – ez szólította meg igazán. Ez a jugoszláv háború idején volt, és élelmiszert gyűjtöttek a rászorulóknak. Így vall Silvia erről a kezdeti időszakról:

„…nyilván én diszkóba is jártam, meg minden, de úgy éreztem, így nem élet az élet, szóval nem csak ebből áll, és akkor ez a nagy aktivitás, tehát hogy fiatalokkal vagyunk, és ezt el kell képzeni, hogy ebben a miliőben vagyunk, hogy öröm, vidámság, lendület, de közben teszünk valamit azért a világért. És ez nekem, ez a kép, mindig emlékszem, hogy mintha egy új horizont lett volna előttem.”

A Fokoláre mozgalmat Olaszországban alapította 1943-ban Chiara Lubich, de mára már a világ minden táján megtalálható. Silvia vegyész-gyógyszerésznek tanult az egyetemen, de közben akítv tagja is volt a mozgalomnak, mígnem egy nap oda jutott, hogy hivatalosan is belépni a mozgalomba, és úgynevezett világi szerzetesként tevékenykedni tovább. Így került Magyarországra is, első küldetésének részelént, aminek már lassan húsz éve. Mára a budapesti Fokoláre oszlopos tagjaként szervezi a mozgalom életét, felkarolta az ózdi roma gyerekeket, akiknek rendszeresen szerveznek gyűjtéseket – mikor mire van szükség, – illetve néhány éve az Integrált Hajléktalanellátó Központban is tevékenykedik szociális munkásként.

Silvia Scatragli

A Poitiers-ből származó francia Vivien René világpolgárnak, vagy pontosabban “Európa-polgárnak” tartja magát, vagyis bárhol jól érzi magát Európában. Mikor ideköltözött, először azt hitte mindenki franciául beszél, mert a kiejtés miatt úgy hangzott az, ahogy a magyar emberek beszéltek. Egy barátjával, Christophe Urbain-nal együtt alapították meg a MANYI Kulturális Műhelyt, ami egy kulturális és közösségi tér. Tartanak itt koncerteket, bulikat, felolvasóesteket, kiállításokat, van bár, be lehet térni csak úgy beszélgeltni, és még sok minden mást. Az interjút így természetesen a MANYI-ba szerveztük. Bár sajnos Christophe végül mégsem ért rá, Vivien önmagában is érdekes interjúalanynak bizonyult. Az ukrán háború kezdetekor például, az első menekülthullámok idején, befogadott egy kijevi kamasz énekest valamint édesanyját, és koncertet szervezett nekik, hogy a befolyt összegből sorstársaiknak segíthessenek.

Vivien kedvenc szava a tökéletes:

„Mert nekem nagyon vicces ez a szó. Van egy komikus, aki mindig mondja: miért van töke az életnek? Mert ez tökéletes.”

Vivien René

Nyolcadik, rendhagyó évadunk végéhez érkeztünk. Bemutattunk nektek sok-sok különböző embert a világ minden tájáról – egészen pontosan 26 nemzet 28 képviselőjét – akikben egy dolog közös: a Kárpát-medencében leltek új hazára. Általuk megtudhattuk, hogyan látnak ők, kicsit bennfentesként minket, magyarokat, és hogy ez sok esetben mennyire különbözik attól, ahogy mi tekintünk magunkra. A Kárpát-medence mindig is különböző népek kavalkádjaitól volt színes, és ez ma sincs másképp. Mondjunk hát köszönetet nekik ezért.

A műsor a Szerencsejáték Zrt. főtámogatásával valósult meg.

A Hungarikumokkal a világ körül nyolcadik évadának nyolcadik epizódjában Anni, Silvia és Vivien bővebben beszélnek múltjukról, történetükről, Magyarországgal való kapcsolatukról. Hamarosan a TV2-n és YouTube-on!

Hungarikumokkal a világ körül 8. évad

8. rész: 2025. február 22. 10:50 TV2

Reméljük, hogy a cikkben leírtak és a Hungarikumokkal a világ körül sorozat felkeltették az érdeklődésedet.

Ha kíváncsi vagy az előző évadokra, vagy semmiképp sem szeretnél lemaradni a hamarosan érkező epizódokról, iratkozzatok fel YouTube-csatornánkra Kövessetek minket Facebookon, Instagramon, vagy látogassátok meg a honlapunkat!