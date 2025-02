Az oroszok már Amerikában vannak? Meglepő helyen találtak egy komplett fegyverarzenált (VIDEÓ)

Az amerikai haderő Fort Irwin National Training Centerének területén egy orosz Pancír-Sz1-es légvédelmi rendszert filmeztek le Kaliforniában. A Pancír-Sz1 Oroszország egyik legmodernebb légvédelmi fegyverkomplexuma, egy Kamaz alvázra épített, integrált légvédelmi fegyverről van szó, amely egy platformon tartalmaz rakétaindítót, radart és légvédelmi gépágyút is. A gép az ukrajnai háború szerves része, de Oroszország közel-keleti és afrikai műveleteiben is használja – írta a Portfolio.

Az eszközt 2012-ben állították hadrendbe.

Több, ukrajnai háborúval foglalkozó blog is videót tett ki nemrég, melyen az látható, ahogy egy orosz Pancír-rendszert egy amerikai katonai támaszponton szállítanak, Kaliforniában.

Egy orosz lap arról számolt be, hogy a fegyverrendszer valóban eredeti és orosz gyártmányú is, de nem az ukrajnai háborúból származik, hanem 2020 júniusában, a líbiai háborúban jutott az amerikaiak kezére. A fegyverrendszert először Németországba, majd Amerikába szállították. Megjegyzik azt is: a felvételen jól látható, hogy a Pancír nem az orosz haderő saját fegyvere, hanem ennek „E” jelzésű exportváltozata.