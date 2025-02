Az AfD és Merz politikája ellen tüntettek Németországban

Szombaton számos német városban tartottak több tízezres tüntetéseket, amelyeken a résztvevők nemcsak az AfD-t utasították el, de Merz politikáját is – írja a Die Welt alapján a Portfolio. A legnagyobb tüntetés Hamburgban volt, ahol 80 ezren vonultak utcára, de többek között Stuttgartban, Münchenben és Brémában is voltak több tízezres demonstrációk.

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, szerdán Friedrich Merz, a konzervatív CDU/CSU kancellárjelöltje két indítványt terjesztett be a Bundestagban. Az egyik indítvány a bevándorlási szabályok szigorítására szólította fel a német kormányt, ami többséget is kapott a Bundestagban, de csak úgy, hogy az AfD is megszavazta.